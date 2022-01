L'ONU denuncia l'assassinat a un centenar d'exfuncionaris de l'antic Govern afganès per part dels talibans i l'ISIS / @CP







Un informe intern que maneja les Nacions Unides apunta que aproximadament un centenar de funcionaris de l'antic Govern afganès haurien estat executats pels talibans i la filial afganesa d'Estat Islàmic des de la culminació, el 15 d'agost passat, de la conquesta del país per part del moviment fonamentalista.





Les fonts de l'informe són antigues autoritats afganeses, forces de seguretat i personal militar, i són considerades de confiança pels investigadors de les Nacions Unides. El document ara està en mans del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.





Concretament, dues terceres parts de les execucions haurien estat comeses presumptament pels talibans o per grups aliats a l'antic moviment insurgent. La filial d'Estat Islàmic, Província del Jorasan, hauria estat responsable de les execucions d'almenys mig centenar d'antics funcionaris.





De la mateixa manera, l'informe detalla pràctiques d'atacs, intimidacions, assetjament, detencions arbitràries i altres formes de maltractament contra activistes pro Drets Humans i periodistes del país , i denuncia els assassinats d'almenys vuit membres d'organitzacions civils afganeses i dos empleats de mitjans de comunicació , bé a mans dels talibans, dels gihadistes o de grups afins.





El secretari general de l'ONU ha demanat als talibans que emprenguin un diàleg constructiu per facilitar l'arribada d'ajut econòmic a un país absolutament devastat després de 20 anys de conflicte, i ha proposat una reestructuració de la presència de les Nacions Unides a l'Afganistan per coordinar-lo una banda el desenvolupament polític del país i de l'altra la recepció d'assistència humanitària.





Els talibans , per contra, afirmen que aquesta classe de peticions internacionals , com les crides per a la formació d'un Govern inclusiu a l'Afganistan, no són més que “una excusa” per no reconèixer les autoritats instaurades al país a l'agost de 2021.





El ministre d'Exteriors afganès, Amir Jan Mutaqqi , va declarar aquest divendres a la cadena de televisió afganesa Tolo TV que la comunitat internacional “no té una definició del que és un govern inclusiu ni n'hi ha cap exemple”. "Són només excuses", ha manifestat.





Un informe detalla les violacions col·lectives, pallisses i expulsions que pateix la comunitat LGBT a l'Afganistan pels talibans.





La comunitat LGBT a l'Afganistan afronta una situació desesperada, amb greus amenaces a la seva seguretat des que els talibans van tornar al poder i amb un nombre intentant escapar del país, va alertar l'organització Human Rights Watch en un comunicat conjunt amb OutRight Action International.





L'informe titulat “Et trobarem encara que et vagis a l'espai” es basa en entrevistes fetes a seixanta afganesos identificats com a homosexuals, bisexuals o transgènere, residents a l'Afganistan oa països propers i que han patit atacs dels talibans o de familiars o veïns simpatitzants del grup fonamentalista.





Les agressions consisteixen en violacions col·lectives, pallisses o expulsions de casa seva als carrers, on la seva indefensió és encara més gran , i encara que a l'època anterior tampoc les lleis els protegien, “ara és difícil d'imaginar com devastador i terrorífic ha estat el retorn dels talibans”, els qui ja al seu anterior govern (1996-2001) van fer molt difícil la vida als homosexuals.





El ministeri talibà del Vici i la Virtut va publicar el 2020 un manual de conducta en què els líders religiosos prohibien les relacions homosexuals i explicaven que tota acusació d'inclinacions homosexuals s'havia de dirigir al ministeri perquè aquest defineixi el càstig.