La política del fill únic de la Xina provoca la taxa de natalitat més baixa mai registrada







Les taxes de natalitat a la Xina estan en caiguda lliure i el Partit Comunista de la Xina sembla incapaç de fer res sobre això.





L'Oficina Nacional d'Estadístiques va informar que només 10,62 milions de nadons van néixer l'any passat, davant dels 12,02 milions del 2020, i el nombre més baix registrat en la història. Les generacions de fills únics engendrats per la política del fill únic serien el problema.





Molts homes xinesos d'entre vint i trenta anys semblen simplement haver renunciat a la vida, a diferència dels seus pares i avis, que treballaven moltes hores a la feina per poder comprar un apartament, atreure una esposa i formar una família.





Fins i tot s'anomenen tangping'ers , una expressió xinesa que significa "anar a dormir", dedicats a fer prou per tirar endavant a la vida . Els seus plans no inclouen matrimoni i molt menys fills .





Per descomptat, els tangping'ers tindrien dificultats per trobar una xicota en qualsevol cas. La preferència tradicional pels fills homes significa que els homes superen amb escreix les dones a la Xina, especialment a les zones rurals. La Xina té més de 30 milions d'homes "excedents" i la competència per les núvies és ferotge.





Per empitjorar les coses, moltes dones joves a les ciutats de la Xina s'han retirat del tot del mercat del matrimoni, enfocades únicament a construir carreres, no matrimonis.





Pocs membres de qualsevol dels grups es casaran alguna vegada, i molt menys tindran fills , i junts sumen desenes de milions.





Els funcionaris comunistes continuen insistint que la població de la Xina s'estabilitzarà en els 1.400 milions actuals , però estan xiulant més enllà del cementiri. Amb les dones xineses promitjant només 1,3 fills, per sota fins i tot dels anèmics 1,34 fills del Japó, la Xina segurament ja està en declivi absolut de la població, omplint més taüts que bressols cada any.





Dècades de propaganda contra la natalitat que amenacen amb càstigs severs per violar la política del fill únic ("Tinga un fill il·legal i enderrocarem casa seva!") han estat reemplaçades per exhortacions a les parelles a tenir un segon i fins i tot un tercer fill. Tenir un nadó "no és només un assumpte de família, sinó també un assumpte d'Estat", se'ls diu ara a les dones.





La feminista xinesa Xiao Meili va criticar el canvi de política i es va queixar que els úters de les dones no són aixetes que l'estat pot obrir i tancar a voluntat. Però l'estat segurament ho està intentant.





Els governs locals s'han convertit en casamenters , organitzant cites a cegues. Es desaconsella el divorci . Al voltant del 90% de les notòries clíniques de “part planificat” del país –utilitzades per fer complir la política del fill únic per mitjà d'avortaments, esterilitzacions i insercions de DIU– han estat tancades.





Però les taxes de matrimoni i natalitat continuen caient en picat . I els avortaments , ara voluntaris, estan arribant a la sorprenent quantitat de 9 milions a l'any , només una mica per sota dels naixements.





Però això no és exclusiu de la Xina: Les taxes de fertilitat a tot el món són " perillosament baixes " , segons el Banc Mundial , amb taxes de natalitat molt per sota dels nivells de reemplaçament a tot arreu excepte a l'Àfrica subsahariana.





Als EUA , les baixes taxes de natalitat i 64 milions d'avortaments des de 1973 han reduït les files de la joventut i han obert un gran forat en el finançament de la Seguretat Social i Medicare.





La diferència entre la Xina i gran part de la resta del món és que els líders comunistes no es van acontentar de permetre que els canvis demogràfics es produïssin de forma natural . En canvi, el partit es va embarcar en una brutal política de control de la població que, en esterilitzar i avortar per força centenars de milions de dones, va accelerar en gran mesura el col·lapse demogràfic de la Xina.





“Molta gent, inclosa la gent intel·ligent” , va advertir recentment el CEO de Tesla, Elon Musk , “pensen que la població està creixent fora de control. És completament el contrari. Mireu els números: si la gent no té més fills, la civilització s'ensorrarà” .





El lideratge xinès finalment va mirar els números i es va horroritzar pel que va veure. Però la seva “política dels tres fills”, que va adoptar el 2020 “per respondre activament a l'envelliment de la població”, arriba massa tard per revertir el col·lapse que s'acosta.





Steven W. Mosher és l'autor de “Bully of Asia: Why China's Dream és el New Threat to World Order”, ara disponible en una nova edició de butxaca actualitzada.