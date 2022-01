El Vall d'Hebron trasplanta per tercera vegada els pulmons a una jove de 24 anys

El Vall d'Hebron trasplanta per tercera vegada els pulmons a una dona de 24 anys / @CP







La Mireia Sitjà tenia 19 anys la primera vegada que li van trasplantar els dos pulmons a la Vall d'Hebron. Un rebuig crònic va aconsellar un segon intent tres anys més tard. També hi va haver rebuig crònic al segon trasplantament i fa poc n'hi ha hagut un de tercer, als 24 anys.





Ara, una setmana després de sortir de l'hospital, ja ha pogut tornar a la seva vida normal, encara que anant a rehabilitació i sense fer esforços.





Als primers mesos de vida, se li va manifestar la fibrosi quística, una malaltia genètica crònica que pot posar en risc la vida dels pacients i redueix la seva qualitat de vida. Amb aquesta malaltia, les secrecions de l'organisme es tornen més espesses i formen taps, sobretot als pulmons i al pàncrees. Hi ha tractaments, però, en alguns casos, el trasplantament és l'única sortida.





La Vall d'Hebron ha hagut de fer-ne tres en aquesta pacient, l'única vegada que ha passat a Espanya.





Vall d'Hebron és un dels set centres de tot Espanya que fa retrasplantaments de pulmó. Dels 82 que se n'han fet durant l'última dècada, 26 han estat en aquest centre, és a dir, el 31,7% del total.





TERCER TRASPLANTAMENT





La tercera operació va durar quatre hores i mitja i hi va participar un equip multidisciplinari de disset professionals.





La pacient ha explicat que, després del primer retrasplantament, al desembre del 2020 va tornar a sentir certa insuficiència respiratòria, però no va ser fins a l'agost del 2021 quan la seva qualitat de vida es va veure totalment afectada.





L'estiu passat li van posar oxigen i no va sortir de casa des de l'agost fins al desembre i, explica que fa temps que vivia en una "pandèmia constant", ja que, quan encara no hi havia la covid, ja havia de portar la mascareta a classe.





PACIENTS SELECCIONATS





Generalment, els retrasplantaments de pulmó es fan a pacients joves en què el requisit més important és que només tinguin afectats els pulmons i no altres òrgans.





Tot i que l'edat és un dels factors que s'avalua a l'hora de decidir si és convenient realitzar aquesta intervenció, l'equip mèdic selecciona cada pacient cas per cas.





La fibrosi quística representa la tercera causa de trasplantament de pulmó en l'actualitat i amb freqüència és la patologia d'origen dels pacients retrasplantats.





En el cas de la Mireia, "abans de dur a terme el retrasplantament, l'equip mèdic va demanar una valoració per part del Comitè de Trasplantament Pulmonar de Vall d'Hebron i per part de l'Organització Nacional de Trasplantaments", ha explicat Alberto Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.