D'Inditex a Naturgy: les 131 empreses espanyoles que veuen en risc el negoci a Rússia

D'Inditex a Naturgy: les 131 empreses espanyoles que veuen en risc el seu negoci a Rússia







La tensió entre Rússia i Ucraïna no es frena. De fet, els Estats Units ja preveu una invasió per part del país dirigida per Vladimir Putin al febrer. La incursió suposaria un escenari bèl·lic en què Espanya ja ha dit que no es quedarà amb els braços plegats.





A més del que pugui oferir en el terreny geopolític, l'economia se'n ressentirà . A més del dany que podria tenir la nostra balança comercial, en què hi ha en joc més de 2.000 milions, moltes companyies hi estan instal·lades o tenen algun tipus de representació al país. Algunes, grans de l'Ibex 35 i d'altres amb noms molt coneguts dins el panorama corporatiu espanyol.





Si bé el nombre d' empreses espanyoles exportadores se situa al voltant de les 150.000 , el nombre d'elles que exporten a Rússia no arriba a les 2.000 , de les quals únicament 131 estan establertes físicament en aquest país , segons dades de l'Icex.





D'INDITEX A MELIÁ





Acerinox , un dels majors fabricants d'acer inoxidable i aliatges de níquel, no compta amb cap fàbrica al país, però sí que hi té oficines comercials. Les seves accions es van arribar a desplomar un 10,67% la darrera setmana. Així mateix, el grup Viscofan -dedicat a la fabricació d'embolcalls per a productes carnis- és una altra de les grans companyies presents a Rússia. Va obrir les seves primeres oficines comercials allà el 1994 . La companyia navarresa va deixar de formar part de l?Ibex-35 fa escassament un mes.





Per part seva, la divisió de Defensa i Espai d'Airbus també compta a Rússia amb una filial per a la fabricació de vehicles i sistemes espacials (inclosos els satèl·lits), així com aeronaus. Així mateix, l'aerolínia Iberia també figura com una de les grans companyies presents al país.





Inditex és una altra de les grans firmes presents a Rússia. El gegant tèxtil gallec fundat per Amancio Ortega compta amb una xarxa comercial formada per 521 botigues i més de 9.000 treballadors. En total, hi havia 85 de Zara, 86 de Pull&Bear, 53 de Massimo Dutti, 102 de Bershka, 76 de Stradivarius, 63 d'Oysho, 44 de Zara Home i 13 d'Uterqüe.





Cie Automotive també compta amb una filial al país, així com Gestamp , que té tres filials diferents instal·lades al país al qual va accedir el 2008 i on té diverses plantes de fabricació de components per a automòbils. A Rússia també és present Grupo Antolín , dedicat també als equips, components i accessoris d'automoció. Una altra firma del sector com Mondragón Corporación també és present.





Així mateix, Fluidra té presència a Rússia. En total, la companyia dedicada al subministrament d'equipament per a piscines compta amb mig centenar d'empleats. La seva filial russa especialitzada en fonts, Astral Aqua Design , es feia el febrer de l'any passat amb diversos projectes de construcció al país. De fet, la companyia que presideix Eloi Planes té una clara vocació d'internacionalitzar el negoci amb presència a 45 mercats.





Per la seva banda, el grup Fuertes , matriu de l'imperi carni El Pozo , també manté presència a Rússia mitjançant una aliança amb Cherkizovo , el major productor de carn del país. De fet, acaba d'elevar la seva participació fins a l'11% del capital després de vendre a la pròpia companyia russa la meitat que posseïa de Tambov Turkey , amb què les dues empreses es van unir fa una dècada per a la producció de gall dindi. Es tracta d'una de les inversions més grans de les que té el hòlding murcià, que té un 6,3% de la constructora Sacyr . La companyia produeix anualment 85.000 tones anuals de carn de gall dindi per a tot el país i l'exportació.





A l'àmbit del turisme, el grup Amadeus també té a Rússia una participació per a la prestació de serveis tecnològics relacionats amb el món dels viatges viatges. L'octubre de 2020, representants de la companyia van informar la Delegació Comercial de la Federació de Rússia de la seva activitat al mercat malgrat l'impacte de la pandèmia. En particular, l'aprofundiment dels enllaços amb una de les línies aèries més grans de Rússia, Ural Airlines , l'inici de la cooperació amb l'operador turístic multidisciplinari de turisme nacional i internacional, Aerotur LLC .





Així mateix, l'hotelera Meliá també compta amb representació al país. Dins del transport, compta amb presència al país la companyia ferroviària Talgo .





Al mercat rus també hi són presents companyies com Borges , on comercialitza ametlla, avellana i altres fruits secs. El 3,7% de les vendes de l'empresa de la família Pont procedeixen del mercat rus, segons les darreres xifres disponibles de 107 països on comercialitza els seus productes.





A més a més, tenen representació comercial alguns despatxos d'advocats o companyies de components d'automoció o maquinària agrícola. També alguns cellers dedicats al vi o el fabricant d'ascensors Orona i la ceràmica Pamesa , el primer productor taulell a Europa i setè al món. El fabricant de sanitaris i productes de bany Roca també compta amb implantació al país, on ha fet recentment inversions atendre la demanda del mercat intern.





Fagor Arrasate , dedicada al subministrament d'accessoris i components per a màquines eina, compta també amb una sucursal al país, així com Fagor Automation , dedicada a l'electrònica industrial. A Rússia també és present el fabricant d'electrodomèstics Teka . Per la seva banda, la cadena de joieries Tous també té presència al país, així com el fabricant de figures de ceràmica Lladró .





LA IMPORTÀNCIA DE L'ENERGIA





Rússia és un dels proveïdors de referència per a Europa. Els seus grans jaciments de gas i petroli són els assortidors perfectes per al Vell Continent que, ateses les seves característiques geogràfiques, no tenen reserves de matèries primeres . Així, diverses companyies tenen o han tingut important pes a Rússia com és el cas de Repsol o de Naturgy .





Naturgy va signar el 2013 amb Yamal (participada majoritàriament per Novatek al costat de la francesa Total i les xineses CNPC i Silk Road Fund) un acord pel qual vaixells de càrrega atraquen als ports espanyols un total de 3 bcm anuals (milers de milions de metres cúbics) ) durant 24 anys, fet que suposa el 8% del consum anual de gas al país. Tot i que hi podria haver qualsevol tipus de conflicte a Ucraïna, la situació geogràfica de l'emplaçament allunyada del continent europeu permetrà l'arribada de les embarcacions.





Repsol era de les altres grans companyies que tenia negoci a Rússia. Tot i això, segons fonts de l'energètica assenyalen que va sortir del país per centrar-se en la seva estratègia i quedar-se operatiu en 14 mercats. En concret, Repsol va aconseguir un acord per vendre els últims actius que li quedaven, concretament a través de les empreses Evrotek-Yugra i ASB GEO al seu soci rus, Gazprom Neft , filial petroliera del gegant gasístic Gazprom . "Aquesta transacció està alineada amb el pla estratègic de la companyia presentat el 2020 per optimitzar i centrar la cartera d'exploració i producció" , apunten fonts de l'empresa.