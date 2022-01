'Madres paralelas', 'El buen patrón' i 'Venga Juan' triomfen als Premis Feroz 2022

'Madres paralelas' s'ha alçat amb les estatuetes de millor actriu de repartiment d'una pel·lícula, amb Aitana Sánchez-Gijón, millor cartell , de Javier Jaén, i millor música original (Alberto Iglesias). 'El buen patrón' ha estat la millor pel·lícula de comèdia , ha aconseguit el guardó de millor actor protagonista de pel·lícula , amb Javier Bardem, i el millor guió, de Fernando León de Aranoa.





'Venga Juan', creada per Diego San José, s'ha alçat com la millor sèrie de comèdia ; a més, ha recollit dos premis més, el de millor actor protagonista , amb Javier Cámara, i millor actriu de repartiment , amb María Pujalte.





Una edició més, les màscares i les distàncies de seguretat han estat els complements indiscutibles dels assistents, encara que com a novetat el públic ha tingut l'oportunitat d'acostar-se a saludar les estrelles del cinema i de les sèries a la catifa vermella instal·lat a la plaça Miguel Merino, just al costat de la Sala Multiusos. Des de primera hora de la tarda, fans de totes les edats no s'han volgut perdre la cita.





A més, des de les 19.30 hores, l'esdeveniment s'ha pogut seguir a 'streaming' al Canal de YouTube dels Premis, en què David Martos ha entrevistat els nominats i ha fet una anàlisi cinèfila dels candidats.





Com a terra amfitriona, el cinema saragossà i aragonès s'han vist representats amb les directores Pilar Palomero i Paula Ortiz, l'actriu Luisa Gavasa, o el crític de cinema Luis Alegre, entre d'altres cares.





L'esdeveniment ha estat presentat pel director de cinema Nacho Vigalondo i la còmica Paula Púa, que han utilitzat el seu característic humor "àcid" per fer una crítica de la situació que travessa el sector audiovisual espanyol. A més, el paper de lluita per la igualtat de les dones a la societat ia la indústria , i la cura de la salut mental han estat algunes de les reivindicacions més repetides sobre l'escenari.





També han participat a la gala cares populars com Inma Cuesta, Elena Irureta, Ane Gabarain, Javier Calvo i Javier Ambrossi . D'altra banda, de l'àmbit institucional, s'ha comptat amb la presència del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta ; la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz ; i l'alcalde i la vicealcaldessa de Saragossa, Jorge Azcón i Sara Fernández .





Per part de l'organització dels Ferotge, la presidenta de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE), María Guerra, ha demanat la tornada a la presencialitat a les entrevistes i les rodes de premsa, i ha destacat la "qualitat" de la ciutat de Saragossa, que “té una cinefília impressionant”.





A més, en clau humorística, s'ha fet un "homenatge" a les persones "que han perdut l'Ave" , incloent figures que han viscut anècdotes destacades i/o polèmiques al llarg de l'any, com Miguel Bosé o Úrsula Corbero.





ELS PREMIATS





En el cas dels llargmetratges, a més dels ja esmentats, 'Maixabel' , produït per Koldo Zuazua, Juan Moreno i Guillermo Sempere, ha rebut el Premi Feroz 2022 a millor pel·lícula dramàtica i el millor actor de repartiment (Urko Olazabal) .





Amb la millor direcció ha estat reconegut Rodrigo Cortés, per 'L'amor al seu lloc' (Love Gets a Room)'; i la millor actriu protagonista ha estat Petra Martínez ('La vida era això').





A l'apartat de sèries, la millor sèrie dramàtica ha estat 'Cardo', de Claudia Costafreda i Ana Rujas, aquesta última també ha recollit el premi a millor actriu protagonista d'una sèrie . El millor actor de repartiment d'una sèrie ha estat Enric Auquer ('Vida perfecta').





Així mateix, el Premi Feroç Cinetools al millor tràiler l'ha guanyat Miguel Ángel Trudu, per 'La abuela'. A la secció de documentals i cinema independent, el Feroç Arrebato de Ficción , per a 'Sedimentos' , d'Adrián Silvestre i el Premi Feroç Arrebato No Ficción , per a 'Esperit sagrat' , dirigida per Chema García Ibarra.





Finalment, Cecilia Bartolomé , que ha rebut el Feroç d'Honor 2022 , ha fet que tot el públic s'aixequés per ovacionar-la per ser pionera al sector, reivindicativa i defensora de la llibertat i la igualtat de les dones amb el seu cinema.