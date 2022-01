Chanel guanya el Benidorm Fest i representarà Espanya a Eurovisió 2022

En segona posició ha quedat Rigoberta Bandini amb el seu himne "Ay mamá" (91 punts), seguida de les gallegues Tanxugueiras amb "Terra" (90) i Rayden amb "Carrer de la llorería" (67 punts).





Blanca Paloma i la seva cançó "Secreto de Agua" han ocupat el cinquè lloc (61 punts) i Varry Brava i "Rafaella" s'han situat en sisena posició (55), mentre Xeinn i la seva proposta "Eco" (45) i Gonzalo Hermida amb "Qui ho diria" han ocupat els últims llocs .





LA GALA





La gala ha començat amb el "líder totalitari" Rayden , des de la seva tribuna al capdamunt de la "Carrer de la Llorería" . Una escala i molts plans de steady cam han acompanyat el raper en el seu pas a la final.





Unes de les grans favorites, Tanxugueiras, han destacat amb un directe potent i una posada en escena fosca amb tocs daurats i blancs . Acompanyades per dos ballarins, les pandereteiras han aixecat el públic del Palau l'Illa amb Terra en una de les actuacions més celebrades de la nit. Molts canvis de realització respecte de dimecres que han fet que siguin les que més punts han obtingut pel vot demoscòpic i el televot.





Varry Brava han tornat boig al Palau amb el seu homenatge a Raffaella Carrà, "Raffaella" . Un xou amb molt de color, amb contínues referències a la cantant. Plomes vermelles, perruques rosses, lunars, boles de discoteca sobre l'escenari i mil maneres de tocar un piano.





Chanel , número quatre. Una de les sorpreses d?aquest Benidorm Fest, que es va guanyar el títol de favorita després de la seva potent actuació de dimecres. Ball, cant i acrobàcies han acompanyat la cantant amb la seva cançó "SloMo" aquest dissabte, quan ha estat la favorita del jurat, que li ha donat 51 punts .





Una altra de les grans favorites, Rigoberta Bandini , ha presentat un homenatge a la maternitat i el cos de la dona a l'escenari amb "Ay mamá" . Hi ha hagut teta gegant i teta a les pantalles, a més d'una coreografia animada amb què el públic del Palau l'Illa s'ha bolcat.





Al sisè lloc ha actuat Xeinn , que ha iniciat la seva actuació d' "Eco" tancat en una tela circular. Des d'aquí, els visuals han fet un recorregut per diferents pel·lícules i sèries icòniques dels 70, 80 i 90 fins a arribar a l'actualitat.





Gonzalo Hermida no ha pogut actuar després d'haver donat positiu per coronavirus aquest dilluns. En lloc de la seva actuació, s'ha posat el videoclip de "Qui ho diria" , i el cantautor ha entrat en directe per videotrucada .





Una de les sorpreses de la nit ha estat Blanca Paloma , que amb el seu "Secreto de agua" ha emocionat amb una actuació vocal molt potent i una escenografia efectista. Una tela blanca a terra, sobre una projecció d'aigua que genera un efecte semblant a un nenúfar. Des d'aquí es desplega per generar un efecte de teló.





El Festival d'Eurovisió tindrà lloc el 10, 12 i 14 de maig a Torí, Itàlia.