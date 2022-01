Demanen que s'acabin les quarantenes d'alumnes i que només es confinin els positius / @EP







Tot i la millora d'alguns indicadors de la pandèmia a Catalunya, els centres educatius continuen vivint el degoteig constant de casos d'alumnes confinats per ser positius de covid o bé per ser contacte estret.





La situació ha millorat lleugerament: s'ha tancat aquesta setmana amb 82.394 alumnes confinats, prop d'un 6% del total. També hi ha 7.894 docents i personal administratiu a casa, gairebé el 5%.





En el darrer mes, gairebé 1 de cada 4 docents s'ha infectat, i, malgrat que el Departament d'Educació fa nomenaments cada dia, no s'acaben de cobrir totes les baixes. Això i la gestió de les quarantenes dels alumnes ha fet anar de bòlit els centres.





Joan Cumeras, director de l'Institut Sobrequés de Girona i membre de la Junta de Directors de Centres Públics, ha demanat, a una entrevista al '324' que s'acabin les quarantenes per als estudiants i que només els alumnes positius es quedin a casa. Una demanda que també fan des dels centres públics, reclamant, a més, que s'acabin altres restriccions en l'àmbit educatiu.





CONTINUA LA TENDÈNCIA A LA BAIXA





Les dades sobre la pandèmia fetes públiques pel Departament de Salut aquest dissabte mantenen la tendència a la baixa dels últims dies, que després de tres mesos indiquen que la sisena onada ja recula.





El nombre de persones ingressades per covid ha baixat per primera vegada des de dissabte passat, i tornen a ser menys de 2.900. En concret, 2.856, gairebé un centenar menys que 24 hores abans.





També hi ha menys pacients covid crítics, que fa quatre dies que estan per sota del mig miler. Ara són 464, una xifra que per millorar-la cal recular fins al 3 de gener, quan a les UCI hi havia 452 persones.





Els contagis, que fins fa ben poc estaven disparats fins a xifres mai vistes, haurien assolit el pic el 17 de gener, fa dotze dies, quan se'n van confirmar 47.389 en vint-i-quatre hores. Vuit dies més tard, el 25 de gener, se'n van confirmar 30.219.





El pic setmanal va arribar una mica més tard, divendres de la setmana passada, quan va assolir-se la xifra rècord de 256.041 contagis en set dies, entre el 15 i el 21 de gener.





Tres dies més tard, la xifra de contagis setmanals baixava per sota dels 250.000 i entre el 19 i el 25 de gener van ser 230.218.





En total, des de l'inici de la pandèmia, Salut ha confirmat fins a 2.157.728 contagis de covid-19, una xifra equivalent a més del 27% de la població.





Aquesta tendència a la disminució dels contagis de covid-19 també la indiquen els positius dels TAR simptomàtics, que permeten preveure què passarà els pròxims dies: ja encadenen vuit dies de descens.





Així, si el 21 de gener el nombre de positius setmanals confirmats amb tests d'antígens fets a persones amb símptomes era d'111.056 casos, una setmana més tard, el 28 de gener, era de 72.250 casos, una xifra clarament inferior.





INDICADORS A LA BAIXA





Els indicadors habituals de seguiment de la pandèmia van en la mateixa línia, amb tres dies seguits de baixada del risc de rebrot (EPG), que recupera els nivells de divendres de la setmana passada, i quatre dies seguits de baixada de la velocitat de transmissió (Rt), que torna a acostar-se a l'1.





Aquest dissabte el Departament de Salut ha notificat una EPG de 6.121 punts, per sota de la notificada el 21 de gener.





Pel que fa a l'Rt, és d'1,04. No havia estat més a prop de l'1 des del 31 d'octubre, que va ser d'1,03.





L'última vegada que va estar per sota de l'1, el llindar per sota del qual els contagis disminueixen, va ser el 19 d'octubre, fa més de tres mesos.