Mattarella, reelegit president d'Itàlia per la incapacitat de trobar-li un substitut

Mattarella, reelegit president d'Itàlia per la incapacitat de trobar-li substitut / @EP







Sergio Mattarella encara no es podrà jubilar. Els principals partits italians han reescollit l'actual president de la República, Sergio Mattarella, que ha acceptat finalment continuar en el càrrec durant set anys més després d'haver comprovat que era l'únic candidat possible per desencallar les votacions.





Després d'una marató parlamentària, Mattarella ha aconseguit la majoria absoluta entre els 1.009 senadors, diputats i càrrecs autonòmics convocats a votar. En el moment d'assolir els 505 vots, a la Cambra de Diputats de Roma hi ha hagut un llarg aplaudiment.





I és que continuar a la presidència no entrava en els plans d'aquest jurista sicilià de vuitanta anys, que havia avançat que es volia retirar per dedicar-se a la seva família.





"El president Mattarella ens ha dit que tenia altres plans per al seu futur, però davant la situació diu que si es necessita que doni un cop de mà, hi serà. S'ha posat a disposició", ha detallat la senadora del Partit per les Autonomies Julia Unterberger, després de reunir-se amb ell al Quirinal, seu de la Prefectura de l'Estat.





La decisió de Mattarella l'han lloada des de pràcticament totes les formacions polítiques, que hi veuen l'única opció per desbloquejar aquesta elecció. Des del Partit Demòcrata, Enrico Letta ha expressat el seu "gran agraïment" al president de la República, com també ha fet la ministra Mariastella Gelmini, de Forza Italia, que diu que la disposició de Mattarella per continuar "certifica el seu sentit de la responsabilitat i la seva estima pel país i les institucions".





Els principals partits, excepte el d'extrema dreta Germans d'Itàlia, han votat a favor de la reelecció en la vuitena sessió del procés per renovar la direcció de l'Estat, que estava bloquejada després que les coalicions de la dreta i de l'esquerra no hagin estat capaces de trobar una entesa en els últims sis dies.





Mattarella s'ha convertit en el segon cap de l'Estat a repetir al càrrec, després de Giorgio Napolitano, que va haver de fer-ho el 2013 i amb 87 anys, tot i que havia dit diverses vegades que volia jubilar-se.





EL JURISTA QUE TOTS ACCEPTEN





Sergio Mattarella exerceix la direcció de l'Estat d'Itàlia des del 31 de gener del 2015. En el seu discurs de Cap d'Any, el polític es va acomiadar dels italians per donar pas a una nova figura a partir del febrer que exercís les funcions de President de la República, i així poder dedicar-se exclusivament a la família.





De fet, Mattarella havia afirmat que una renovació al càrrec, com va passar amb Giorgio Napolitano el 2013, havia de ser una excepció i no convertir-se en la norma, però els partits han estat incapaços de trobar un consens i han apostat de nou pel jurista sicilià per sortir del bloqueig, que també estava frenant l'activitat del govern.





Nascut a Palerm el 23 de juliol del 1941 i pare de tres fills, Mattarella va ser jutge del Tribunal Constitucional i diverses vegades ministre, abans de ser la màxima autoritat de l'Estat italià.





Com a president de la República sempre ha mantingut un perfil baix, però el seu caràcter discret no li ha impedit utilitzar les prerrogatives presidencials en alguns moments, com el 2018, quan va impedir que el primer govern de Giuseppe Conte, format per l'extremadretana Lliga i el Moviment 5 Estrelles (M5S), nomenés com a ministre d'Economia l'euroescèptic Paolo Savona.