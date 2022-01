Isidre Fainé revalida el lloc de millor gestor empresarial d'Espanya / @EP







El president de la Fundació La Caixa , Isidre Fainé , ha revalidat el 2022 la seva posició com a millor gestor empresarial d'Espanya per cinquè any consecutiu a l'estudi Advice d'Èxit Empresarial.