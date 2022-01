Rafa Nadal guanya el seu 21 'Grand Slam' i es converteix en el més gran de la història

Rafa Nadal guanya el seu 21 'Grand Slam' / @EP







El tennista espanyol Rafa Nadal ha guanyat el seu 21è Grand Slam contra el rus Daniil Medvedev a la final de l'Open d'Austràlia, superant així dues llegendes en una rivalitat llegendària, Roger Federer i Novak Djokovic. Dos protagonistes del triomf de Nadal, malgrat que cap no va formar part del torneig de Melbourne Park, encara que per motius diferents.





Quan Rafa Nadal aixecava els braços com a campió de l'Open d'Austràlia 2022 la història de l'esport i del tennis canviava. Nadal ho va tornar a fer, va ressorgir d'una complicada lesió, d'una llarga parada sense jugar, per tornar a donar-se l?oportunitat de lluitar per un títol important.





Després de sis mesos sense competir i una intervenció al peu que el va fer dubtar si tornaria a poder jugar a tennis, el de Manacor va arribar a l'inici del 2022 per guanyar confiança i joc a cada partit fins a l'últim esglaó. Les de Denis Shapovalov i Matteo Berrettini van ser les seves victòries més exigents, per arribar ara al plat fort, un Medvedev que, si bé ha patit, sens dubte és un altre nivell.





Rafa Nadal ha conquistat aquest diumenge l'Open d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, després de remuntar i vèncer en una històrica final el tennista rus Daniil Medvedev (2-6; 6-7; 6-4; 6-4 7-5), una victòria que li atorga el seu 21è 'gran' i que l'enlaira com el més gran de tots els temps.





Mai ningú havia aconseguit guanyar 21 títols de 'Grand Slam' (circuit masculí). Amb aquest triomf a Austràlia, l'espanyol deixa enrere Federer i Djokovic i engrandeix encara més la seva llegenda, que va començar fa molts anys a la ciutat de París.







Nadal pot presumir d'haver aixecat 13 vegades el trofeu de Roland Garros, quatre títols a l'Open dels EUA , dos a Wimbledon i amb el d'avui, dos a Austràlia . Però tampoc cal oblidar els ors olímpics, els Masters 1000 o la Copa Davis.





Un total de més de 1.000 victòries en la seva carrera, acompanyades d'una infinitat de rècords i de batalles èpiques.