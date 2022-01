Carrizosa va a Vic i crida a mobilitzar-se contra "els vetos a partits"

Ho ha dit en declaracions als periodistes acompanyat pels diputats Nacho Martín Blanco i Anna Grau des de la carpa muntada sota el lema 'Escola de tots. 'Escola de tothom' per reclamar el 25% de castellà a les aules, després que la iniciativa arribés als jutjats per la negativa del consistori, diu, a la instal·lació de la mateixa.





Carrizosa ha considerat "absolutament totalitaris" i ha qualificat de lamentables els arguments esgrimits pel consistori per evitar la carpa al·legant que aquesta podria provocar conflicte per no representar l'opinió majoritària a la ciutat.





VIC, "CIUTAT D'ACOLLIDA"





Per Carrizosa , "Vic ha estat sempre una ciutat d'acollida, no com l'alcaldessa, la senyora Anna Erra" , i Cs sempre ha pogut anar tranquil·lament a la ciutat menys quan, ha dit textualment, hi ha hagut activistes separatistes disposats a rebentar l'acte .





Preguntat per la coalició de BCN Canvi, Valents, un nou espai polític presentat aquest dissabte, ha assenyalat que "vénen més disposats a fragmentar i substituir que no pas a fer acords entre el constitucionalisme" .





També s'han desplaçat fins a Vic aquest diumenge per donar suport a la iniciativa els diputats de Vox Manuel Acosta i Alberto Tarradas ; el regidor del PP a Barcelona Josep Bou i el president de la formació a Barcelona, Manuel Reyes .