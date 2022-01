Acte de cloenda del 1er congrés d'AIREs celebrat a Barcelona / Via: @redaccio







Aquesta tarda s'ha clausurat a Barcelona, el Congrés de l'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya , on han participat delegacions de les autonomies de les Canàries; Andalusia; Múrcia; València; Castella-la Manxa; Aragó; Madrid i Catalunya.





El Congrés ha estat presidit per Miguel Candel , professor emèrit de la Facultat de Filosofia de la UB; que durant 8 hores, en plenari, ha gestionat 150 esmenes als Estatuts i Ponència Política; aconseguint un suport del 85% a les seves resolucions.





Entre els convidats i les salutacions, han comptat amb personalitats polítiques de la talla de Lidia Falcón (Presidenta del Partit Feminista d'Espanya); Fernando Sánchez Costa (President de Societat Civil Catalana), acompanyat de 6 membres de la seva Junta Directiva i Carlos Jiménez Villarejo (que va ser Fiscal Anticorrupció i Eurodiputat per PODEM)





Major ha estat el suport assolit a les 3 votacions per als òrgans de direcció: Comissió d'Ètica i Garanties de l'Afiliat amb 5 membres; Consell Polític amb 30 membres, entre els quals s'hi inclouen els de representació territorial; i 13 membres que componen el Comitè Executiu Nacional; encapçalats per Javier Marín .





Les 3 candidatures han estat aprovades per unanimitat, malgrat la dispar procedència dels quadres polítics que componen la nova formació i que van des del Frap, fins a UPiD, passant per Podem; Pce i Psoe.





En el seu discurs de clausura, el nou Secretari General ha utilitzat una metàfora per assenyalar els límits ideològics de la nova formació :





“AIREs és com una gran autopista alemanya amb molts carrils. Cadascú és una de les 15 polítiques públiques que hem aprovat a la nostra ponència política; però tots aquests carrils de circulació tenen 2 límits que canalitzen tota l'autopista. Al voral esquerre hi ha la tanca metal·litzada que defensa el principi socialista de la redistribució econòmica, és a dir els drets socials i econòmics que fan que funcioni l'ascensor social. I al voral dret hi ha l'altre guarda-rail metàl·lic, el que preserva la unitat territorial. El neoliberalisme internacional tendeix cada cop més cap a la globalització econòmica i només és possible combatre els seus efectes devastadors sobre els treballadors des de la UNITAT d'acció. Dividir l'estat nació en petits territoris només beneficia l'oligarquia financera i perjudica greument la classe treballadora”.





MARÍN RESUMEIX LES LLARGUES HORES DE DEBAT EN DIFERENTS PUNTS:





-La defensa radical de la democràcia econòmica . Ampliació dels drets econòmics i socials.





- La concepció unitària d'un Estat integral , on la cooperació i la solidaritat interterritorial figurin amb competències clarament delimitades i blindades.





- Racionalització del sistema autonòmic , que implica necessàriament la recuperació per a l'Estat central de competències clau, com ara la Sanitat; l'educació; la Seguretat Pública; la Fiscalitat Pública





- Creació d'un Sistema Nacional de la Xarxa Pública d'Educació , que d'homogeneïtat i coherència a un tronc comú per a tota l'Educació Pública a Espanya.





-Convergència lingüística . Lluita sense caserna contra la marginació de l'idioma espanyol a les escoles catalanes i basques. I acabar amb la immersió lingüística i restaurar la legalitat, cosa que implica restablir la convergència lingüística en igualtat de condicions.





-Eliminació de privilegis fiscals . Reforma fiscal justa, equitativa i realment progressiva. Lluita real contra el frau fiscal i la corrupció sistèmica que eludeix a la fiscalitat.





- Impulsar una Llei Orgànica d'Harmonització de les Remuneracions dels Empleats Públics , que elimini els abusius sous astronòmics en governs locals i autonòmics, que doblen els salaris del govern de la nació.





- Desprofessionalitzar la burocràcia política com a forma de vida . Limitació a 2 mandats de tots els càrrecs públics electes.





- Impulsar un Pla Nacional per al Ple Ocupació que acabi amb “l'exèrcit d'aturats a la reserva” que utilitzen per mantenir sous i llocs de treball precaris. Per això és imprescindible la derogació de les reformes laborals del 2010 i del 2012, realitzades pel PP, de les quals l'actual govern només ha retocat un 12%.





- Impulsar un específic Pla Nacional d'Ocupació Jove , que acabi amb les altíssimes taxes d'atur de més del 40%, el més alt d'Europa.





- Participació i control estatal efectiu sobre el dret constitucional a un habitatge digne , controlant els preus dels lloguers i generant sòl i habitatge públic.





-Reforma Constitucional . Inclusió del dret a l'habitatge, al treball ia la salut, al Capítol 2n Secció 1a, com a drets fonamentals, i no com a mers principis rectors de la política social i econòmica





- REFORÇAR i blindar el sistema públic de pensions F. Revaloració del sistema, sostenibilitat i suficiència, són les tres coordenades necessàries per garantir pensions dignes, equiparant la mínima al Salari Mínim Interprofessional





- Creació d'una banca pública que prioritzi la inversió a l'economia productiva i no a activitats especulatives





- Impulsar el control suficient de l'Estat sobre els sectors estratègics de la nostra economia (producció elèctrica, subministraments d'aigua, gas i transport) a favor de l'interès general, sense descartar l'avenç gradual cap a la nacionalització dels sectors esmentats





- Defensa proactiva de la Sostenibilitat Mediambiental , i inversió en recursos, que generin un potent nínxol d'ocupació; potenciant leconomia ecològica.





- DVOCACIÓ d'un feminisme basat en la plena emancipació de la dona i la igualtat plena i efectiva entre dones i homes. Combatent el masclisme i el maltractament també des de l'educació escolar en valors cívics.





- Desenvolupar les transformacions socials, laborals, civils, polítiques i econòmiques necessàries perquè, gradualment, s'avanci cap a una societat socialista , on tots els ciutadans gaudim dels mateixos drets, obligacions i oportunitats. Una societat sense classes socials.





- Tenir un model de Socialisme Democràtic amb una esquerra socialista , unitària, laica i republicana definida i decididament transformadora en allò social, inspirada en els valors de la Il·lustració i que es reconegui en la millor tradició del republicanisme.





Respecte al model de partit, Marín va ressaltar: “Això no va de projectes personals, de cabdillismes, de cèsars, d'egòlatres deïficats amb cua o en pilotes. No va de cares, ni de telegènia, ni de màrqueting buit. Això va de construir un gran projecte transformador per a Espanya, a mitjà i llarg termini, i per això volem refermar una base sòlida i indestructible, que ens transcendeixi a tots els que avui som aquí”.





En relació al posicionament respecte a altres grups polítics , va fixar espai propi:





“Al nostre espai polític no tenim competidors. Som l'esquerra espanyola sense complexos, la que no només no farà picades d'ullet a les pseudo-esquerres confederalistes, o obertament secessionistes, sinó que les combatrà. L'enemic principal i històric de l'esquerra sempre ha estat, i és, la dreta.”





A més, va dir que “El millor líder és el líder prescindible. El que fa créixer tant els seus equips col·legiats de direcció, que deixa de ser imprescindible; per què prioritza sempre la pervivència del projecte social per sobre dels egos personals”







El Congrés es va tancar amb tots els assistents drets, cantant la internacional.