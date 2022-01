Austràlia avisa Kanye West: si no es vacuna, no hi haurà gira





Amb el cas Djokovic encara molt recent, torna la polèmica a les fronteres australianes. El raper nord-americà Kanye West planeja fer una gira pel país d'Oceania i les autoritats del país s'han alarmat pel seu estat de vacunació de la covid-19.





La notícia ha saltat després d'una informació del diari Sydney Morning Herald que explicava les intencions del raper d'Atlanta. Arran d'això, Scott Morrison, el primer ministre australià, ha fet unes declaracions respecte a la normativa australiana de visats.





"Aquestes són les regles. El requisit per venir és que s'ha d'estar totalment vacunat. Són les regles. S'apliquen a tothom, com la gent ha vist recentment. Tant és de qui es tracti: són les regles. Si segueix les regles, pot venir. Si no segueix les regles, no pot."





EL POLÈMIC YE





El nom de l'artista, que ha canviat recentment a Ye, per motius religiosos, sempre està associat a les polèmiques i a declaracions qüestionables.





El 2020 va oferir una entrevista a la revista Forbes on es referia a l'acte de vacunar contra la covid com a "marcar la bèstia". L'any 2021, però, va afirmar en una altra entrevista que havia rebut una dosi de la vacuna.





L'estat de vacunació dubtós d'aquest raper, que també va ser candidat presidencial dels Estats Units a les eleccions del 2020, ha suscitat les declaracions del ministre de comerç australià, Dan Tehan.





"Puc assegurar a tots els australians que s'examinarà de manera diligent i que, com totes les sollicituds de visat, el sollicitant haurà d'adherir-se a les normes i protocols australians perquè aquest visat sigui aprovat."





FORTA INCIDÈNCIA DE COVID





Austràlia, un dels països més vacunats contra la covid-19, ha estat lluitant en el darrer mes contra una onada d'infeccions per l'òmicron. Ja s'hi han notificat uns dos milions de casos de la nova variant, i això ha comportat un control exhaustiu de l'entrada al país.





Aquestes xifres contrasten amb els 400.000 casos que s'hi havien notificat fins llavors, des que va començar la pandèmia fa gairebé dos anys.





Els funcionaris de salut de diferents estats australians han informat d'una millora en el nombre d'ingressos, però encara no han relaxat les mesures d'entrada al país tal com es va poder comprovar amb el cas de Djokovic.