Un alumne agredeix una professora que li va demanar que es posés bé la mascareta / @EP







Un alumne de l'Institut d'Ensenyament Secundari Azahar de Sevilla ha agredit una professora que li va demanar que es col·loqués de manera correcta la màscara.





Segons informa ABC, la professora de Biologia assegura que l'alumne, que estudia a 2n de l'ESO , li va donar un cop de puny a la cara fent que caigués a terra. Després, també li va donar un cop al cap i a la cara.





La dona va haver d'acudir a urgències per les ferides causades al llavi, on pel que sembla té una fissura i encara que ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics, no ha necessitat ser ingressada . Així, dilluns que ve podrà tornar al seu lloc de treball.





LA PROFESSORA HA POSAT UNA DENÚNCIA DAVANT LA POLICIA





La denúncia d'aquesta professora està circulant pels xats de professors de la comunitat, i l'agressió ha estat posada en coneixement de la Inspecció d'Educació. Segons informa l'ABC, l'alumne serà traslladat a un altre centre educatiu.





Des de la delegació dEducació de la Junta dAndalusia han confirmat els fets i han aprofitat per condemnar aquest tipus dactuacions violentes.





D'altra banda, des de l'Associació de Directors d'Institut d'Andalusia també han condemnat els fets encara que han volgut enviar un missatge de calma i han recordat que aquesta agressió és un fet puntual i que l'institut Azahar de Sevilla no és un centre problemàtic.