Què hem de fer si ens segueixen?

La Policia Nacional ha explicat els passos a fer en el cas que algú ens segueixi / @EP







Les situacions de risc poden arribar a paralitzar-nos, a què ens preguntem què hauríem de fer o, si ja ha passat, com hauríem d'haver actuat. Per això, la Policia Nacional ha explicat els passos a fer en el cas que algú ens segueixi pel carrer o quan anem conduint.





"Si et segueixen, sabries què fer?" , així comença preguntant una agent de la Policia Nacional en un vídeo de TikTok, que també han difós a través de Twitter, abans de respondre amb els passos que qualsevol hauria de fer davant d'una situació així.





QUÈ FER SI ET SEGUEIXEN PEL CARRER O CONDUINT





Primer, trucar al 091, explicar que t'estan seguint i indicar el carrer on et trobes i cap a on et dirigeixes, instant a compartir "la teva ubicació en temps real".





Això es pot fer utilitzant l'aplicació AlertCops i la seva funció guardià: AlertCops és un servei prestat a través d'una aplicació gratuïta en dispositius mòbils que proporciona un canal directe amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per comunicar un fet delictiu o situació de risc de què s'és víctima o testimoni com agressions, robatoris, casos de violència de gènere, d'ocupació il·legal d'habitatges o de maltractament animal, entre d'altres, segons informa el Ministeri de l'Interior.





Un altre consell és dirigir-nos cap a zones on hi hagi més gent i, si t'acorralen, cridar o tocar el clàxon si ets dins del cotxe.





Finalment, encara que "no passi res", és important anar a la Policia i explicar-ho per poder descobrir l'assetjador.