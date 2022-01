Després de 20 anys a la presó per assassinat, el seu germà bessó es confessa com a autor del crim / @EP







Un home de Chicago ha estat posat en llibertat després de passar dues dècades entre reixes a la Presó del Comtat de Cook. Kevin Dugar va ser condemnat a 54 anys de presó per un assassinat l'any 2003 relacionat amb un tiroteig entre colles.





Més de dues dècades després, el seu germà bessó, Karl Smith, va confessar que va ser ell l'autor del crim . En una carta dirigida al seu germà, va confessar que va ser ell qui va cometre el crim : "He de treure-m'ho del pit abans que em mati" , expressava a la carta. "Així que em sinceraré i resaré perquè em perdonis" .





Fa 6 anys, l'autor del crim va confirmar les seves paraules davant dels tribunals: "Sóc aquí per confessar un crim que vaig cometre i del qual ell va ser acusat injustament" , explicava. Tot i això, els fiscals no es van creure la seva confessió ja que l'home ja estava complint una condemna de 99 anys de presó per robatori a mà armada.





La fiscal estatal assegurava que el germà bessó no tenia res a perdre per autoinculpar-se del crim del seu germà. A més, la testificació de l'home no s'ajustava als relats dels testimonis sobre què va passar el dia del crim.





Dos anys després, el jutge va dictaminar que la seva autoinculpació no era creïble i no va voler celebrar un nou judici . Tot i això, la condemna de Kevin Dugar ha estat revocada per la Cort d'Apel·lacions , per la qual cosa ha pogut sortir de presó. L'home viurà en un centre residencial de transició com a condició per alliberar-lo, segons informa Russia Today.