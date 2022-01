Concentració a Múrcia per Sara Gómez, morta després d'una lipoescultura

Demanen una llei que reguli la cirurgia estètica / @EP







Al voltant de 200 persones es van concentrar ahir a la cèntrica plaça de la Glorieta d'Espanya de Múrcia amb pancartes i amb fotos per recolzar els familiars i amics de Sara Gómez, la dona morta després de sotmetre's a una lipoescultura . Demanen justícia i, per això, han reclamat un canvi legislatiu, una llei que reguli la cirurgia estètica perquè no passi cap cas més així.





Amb aquesta finalitat, hi haurà més concentracions a Alcantarilla, el seu poble natal; a Cartagena, on va ser operada i va morir; ia Madrid. La setmana que ve començarà el judici.





“Van passar moltes hores. Des de dos quarts de nou del matí fins a gairebé les set del vespre hi ha molts interrogants per determinar què va passar” , ha recordat el seu germà, Rubén Gómez ; mentre que la seva germana, Nora Gómez , ha dit que demanaran “justícia, perquè no hi hagi més Saras”.





DEMANEN UN CANVI LEGISLATIU





Al costat de les altres persones, la família i els amics han desplegat una pancarta en què es podia llegir 'Sense una llei que reguli, poden haver-hi més Saras' . Fins al lloc s'ha desplaçat l' alcalde de Múrcia, José Antonio Serrano , que ha volgut mostrar el seu afecte a la mare de la jove morta.





Durant la concentració, Rubén Gómez, germà de Sara, ha agraït totes les mostres d'afecte i amor que han rebut des de totes les parts de la Regió de Múrcia i de fora. Gómez ha remarcat que "no viuran amb rancúnia i odi" i que confia que Déu, "faci justícia a dalt i aquí a baix".





Perquè es faci justícia, el germà de Sara ha tornat a demanar un canvi legislatiu que serveixi "per salvar vides" en el futur , i ha avançat que les concentracions seguiran en els propers dies, a Alcantarilla , poble de la morta; Cartagena , lloc on va morir la jove i on se celebrarà el judici; i fins i tot no descarten arribar fins a Madrid .





Aquesta concentració s'ha realitzat a tres dies que comencin les declaracions dels testimonis anomenats per la magistrada que instrueix el cas als jutjats de Cartagena (Múrcia), unes declaracions que comencen aquest dimarts 1 de febrer.





LA INVESTIGACIÓ DEL CAS DE SARA GÓMEZ





Sobre la investigació, el nou advocat de l'acusació particular d'una part de la família de Sara , Evaristo Llanos, comentava fa uns dies que està esperant rebre la prova pericial mèdic forense amb la descripció dels fets , "per saber el grau de responsabilitats del cirurgià que va intervenir a Sara" , això juntament amb la resta de proves pericials, "espera que serveixin per a un aviat aclariment dels fets" .





L'altra advocada que exerceix l'acusació particular del fill menor de Sara i la seva parella , Mercedes Murcia Mazón, també està a l'espera de saber "exactament què va passar al quiròfan" , per investigar i aclarir si el presumpte acusat del delicte "tenia o no la preparació teòrica i pràctica adequada per a aquest tipus d'intervencions , a més de conèixer el material usat en l'operació” .





Ambdós lletrats centraran les acusacions sobre la responsabilitat penal dels fets al metge que va dur a terme la intervenció , al centre hospitalari Verge de la Caritat de Cartagena, així com al centre d'estètica que va derivar a Sara a la clínica cartagenera , per esbrinar "quin grau de responsabilitat civil i penal pot tenir aquesta empresa, conèixer amb quins metges treballa ia quins centres deriva" .





El procés està en fase inicial encara que els lletrats van agrair "la diligència i la rapidesa" amb la jutgessa del cas ha actuat per iniciar la ronda de declaracions als testimonis i començar l'assumpció de les diferents proves pericials. Després de tenir totes les dades, els advocats exigiran la pena "que correspongui", segons l'aplicació a què quedi subjecte al Codi Penal.





Els advocats han indicat que la família "no ha demanat, en cap moment, compensació econòmica" , només s'ha "parlat de fer justícia i que ningú passi pel mateix que ha passat Sara" . Per part seva, l'actual parella de Sara, Ezequiel Nicolás, ha reconegut que, després del cas de Sara, moltes persones s'han posat en contacte amb els familiars per comentar-los "els mals resultats obtinguts en operacions similars a la de Sara" .