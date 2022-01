Pot arribar a Espanya la “bombogènesi” que ha paralitzat els Estats Units? / @EP







Diverses regions de la costa est dels Estats Units han estat assotades per vents forts, inundacions costaneres i nevades que han provocat caos en el transport i talls d'energia per a milers de persones.





Algunes àrees de Massachusetts han vist caure fins a 75 cm de neu i gairebé 6.000 vols nord-americans han estat cancel·lats durant el cap de setmana.





El nord-est del país no s'enfrontava a un fenomen similar des de fa quatre anys .





QUÈ ÉS LA "BOMBOGÈNESI"?





La "bombogènesi" es dóna quan una tempesta s'intensifica de manera ràpida , cosa que succeeix a les latituds mitjanes de l'atmosfera, d'acord amb l'Oficina Nacional d'Administració Oceànica i Atmosfèrica dels EUA (NOAA, per les sigles en anglès).





Passa quan la pressió atmosfèrica al cicló cau almenys 24 mil·libars en un període de 24 hores i el terme és molt popular entre els meteoròlegs, que també anomenen "cicló bomba" les tempestes que neixen de la bombogènesi.





Aquests fenòmens naturals poden adquirir característiques semblants a un huracà , com vents forts, precipitació i fins i tot un centre que podria semblar un “ull”.





ESTATS A ALERTA





La forta tempesta va començar a fuetejar la costa est del país dissabte a les primeres hores del matí, i es va instar milions de residents a quedar-se a casa durant tot el cap de setmana.





A més, es va emetre una advertència de forts vents al nord-est, sent la primera vegada que s'emet una alerta d'aquest tipus des del 2018.





Parts dels estats de Nova York i Massachusetts s'han vist afectats amb fortes nevades, inundacions costaneres i ràfegues de vent.





Els governadors de Nova York, Nova Jersey, Maryland, Rhode Island i Virgínia van declarar estats d'emergència i van demanar als residents que es mantinguessin allunyats de les carreteres.

En algunes zones de l'estat de Nova York s'han registrat fins a 61 cm de neu .





POT ARRIBAR FINS A ESPANYA?





La borrasca Filomena va causar commoció a la societat espanyola a principis del passat 2021 quan les seves grans precipitacions de neu i fred van col·lapsar gran part del país . Fins i tot, Madrid, va veure afectada tota la seva mobilitat i els ciutadans la seva vida normal a causa dels efectes adversos que aquesta va deixar al seu pas per gairebé tot Espanya.





Altres fenòmens meteorològics han tornat a causar estralls des d'aleshores com el recent “tàlveg polar” que va congelar gran part del país provocant el descens de les temperatures a límits poc habituals. Així, solen causar una alteració de tots els àmbits de la vida.





No obstant això, encara que ciutats com Nova York coincideixin en latitud amb el nostre país els experts creuen que és complicat que això passi, ja que això és degut al contrast de temperatures que es donen a l'altitud atmosfèrica dels Estats Units a causa de la ubicació encara que zones de la península ibèrica compten amb l'atlàntic igual de proper que la costa est.





És per això que una variació abrupta d'aquesta pressió seria complicada encara que no es pot descartar de manera rotunda que no passés a Espanya . De moment aquesta tempesta es troba causant estralls a Estats Units que mira amb preocupació l'avenç i els efectes dels propers dies.





El que sí que es descarta és que l'actual tempesta que sacseja els Estats Units pugui arribar a Espanya i causar els mateixos efectes. Segons els meteoròlegs, aquesta no es desplaçarà de la zona d'incidència en les properes hores , cosa que serà devastadora per a les zones afectades.