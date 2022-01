El 75% de l'okupació d'Espanya es produeix a Catalunya

Operació contra una okupació a Carabanchel /@EP





La Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior va publicar les dades d'okupació produïdes a Espanya entre el gener i el setembre del 2020 i la conclusió és clara: cada dia s'usurpen i aplanen al voltant de 50 habitatges al nostre país .





Les xifres han anat en augment a tot Espanya i els mesos esmentats es van registrar un total de 13.400 okupacions, encara que la xifra real podria ser més alta perquè hi ha els que prefereixen buscar solucions extrajudicials per accelerar el procés de recuperar el seu habitatge.





Així, entre el 2015 i el 2017 es van notificar entre 10.000 i 10.600 okupacions, però des de llavors les xifres han anat augmentant. El 2018 se'n van comptar 12.200, el 2019 se'n van notificar 14.600 i el 2020 se'n van registrar 14.700. Per això hi ha comunitats, com ara Madrid, on han activat una línia d'ajuda i assessorament per donar suport a les famílies víctimes d'una okupació.





L'escenari a Catalunya encara és pitjor. Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), declaren a Catalunyapress que "el 75% de l'okupació d'Espanya és a Catalunya i el 55% a Barcelona". Això es tradueix, per tant, que “Barcelona és la ciutat d'Espanya amb més okupació” .









A CATALUNYA HI HA 5 VEGADES MÉS OKUPACIONS QUE A MADRID







De fet, en comparació amb Madrid, a Catalunya es produeixen cinc vegades més okupacions . En dades concretes, es van produir 3.950 el 2015, 4.119 el 2016, 4.123 el 2017, 5.116 el 2018, 6.688 el 2019, 6.647 el 2020. Entre el gener i el setembre del curs passat, la xifra.





A més, una altra dada que es pot donar és que el 2019 es van produir a Catalunya 8,7 denúncies per okupació per cada 100.000 habitants, segons dades publicades per l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (Coapi) de Barcelona, recopilat del Sistema Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l'Interior.





Cal apuntar que la Generalitat de Catalunya no ha mogut fitxa pel que fa a aquest tema, tal com sí que ha fet la Comunitat de Madrid. Allí, tal com esmentàvem, s'ha activat un telèfon de suport a les famílies que pateixen aquests casos, però a més s'ha establert una estratègia de seguretat reforçada amb què el 2020 ja havia reduït un 65% l'okupació d'habitatges protegits.