L'Executiu català rebutja la població ajustada i "treballa per aconseguir una sobirania fiscal plena"

El conseller dEconomia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró







El Govern ha presentat un document opinatiu davant el Ministeri d'Hisenda en què rebutja el concepte de població ajustada i defensa que " aspira i treballa per aconseguir una sobirania fiscal plena" , segons ha pogut confirmar Europa Press.





L'Executiu català va traslladar aquestes idees divendres passat en un document de 10 pàgines, en què assegura que mentre no s'arribi a aquesta sobirania ha d'atendre la sol·licitud d'expressar la seva opinió sobre les propostes relacionades amb el model de finançament impulsades pel Govern, segons han avançat 'TV3' i 'La Vanguardia' aquest diumenge.





En concret, considera que plantejar la revisió del sistema de finançament a partir d'una proposta sobre la població ajustada porta implícit un model de repartiment de recursos, en lloc d'un model d'autonomia financera, que veu "molt rellevant" per millorar el sistema de finançament.





En el document, signat pel conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, s'adverteix que iniciar la revisió del model de finançament amb una proposta sobre la població ajustada indica que el model global que es proposarà "no millorarà l'autonomia financera de les comunitats autònomes".





S'entreveu un model en què prevaldran les necessitats de despesa en lloc de considerar com a primordial la capacitat tributària que disposa cada comunitat autònoma. Un model de finançament basat en necessitats ens allunya dels models de finançament dels països federals més desenvolupats ", recull el text.





VARIABLES "POC ROBUSTES"



També sosté que la forma com s'aproxima a les necessitats de despesa tampoc no resulta adequada perquè introdueix, per exemple, "variables correctives poc robustes tècnicament" mentre que deixa fora altres que poden tenir una relació directa amb les necessitats, amb especial incidència a Catalunya.





En concret, el Govern no veu justificació suficient per a la incorporació de les dues noves variables correctives: la despoblació i els costos fixos; en el primer cas considera que s'hauria d'abordar fora del model de finançament mitjançant polítiques públiques, i en el segon no veu arguments suficients per a la seva inclusió.





Per això, creu que l'Informe del Grup de Treball sobre el càlcul de la població ajustada remés el passat 3 de desembre de 2021 pel Govern "no és pròpiament una proposta de reforma del sistema de finançament", sinó que només presenta una proposta sobre un dels seus elements, precisament el que s'hauria de plantejar en darrer lloc.





FASES DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT



L'Executiu català opina que en primer lloc s'hauria de valorar si s'ha produït un desequilibri vertical entre els recursos de l'Estat i de les comunitats, per decidir després quins són els impostos assignats a les comunitats que formaran part de la cistella d'impostos.





En aquest sentit, ia partir de la necessària correcció del desequilibri vertical, cal decidir si cal modificar la cistella d'impostos de les comunitats . En aquest punt caldria analitzar també la necessitat d'incrementar la capacitat normativa sobre figures tributàries i assignar a les comunitats un paper rellevant en la gestió dels impostos esmentats", recull el document.





Finalment, considera que s'hauria de valorar el sistema d'anivellament necessari perquè cap comunitat haja d'aplicar una pressió fiscal superior per poder proveir d'un nivell de serveis públics similar: "És en aquest darrer punt on entra en joc el càlcul de l'indicador de necessitats , en aquest cas, la població ajustada".





POBLACIÓ



Per millorar el sistema de finançament, la Generalitat creu que la variable més simple i senzilla d'aplicar és la població, que en tot cas “ podria corregir-se ” pel diferencial de preus que hi ha entre les diferents comunitats.





Assegura que aquest indicador "sí que reflecteix les necessitats de despesa", ja que la població en general és la que rep els serveis autonòmics i el nivell de preus indica les diferències de poder adquisitiu.





El mateix 3 de desembre de l'any passat, el Govern ja va assegurar que veia difícil que el "infrafinançament i el dèficit fiscal" es puguin corregir amb un nou model de finançament autonòmic i va advertir a Hisenda que el concepte de població ajustada no s'ajusta a la realitat de Catalunya.