El socialista António Costa aconsegueix guanya amb contundències les elecciones a Portugal

El líder del Partit Socialista de Portugal, António Costa /@EP





El Partit Socialista (PS) del primer ministre António Costa ha guanyat amb una històrica majoria absoluta les eleccions legislatives anticipades d'aquest diumenge a Portugal, segons els resultats oficials del Ministeri d'Administració Interna.





En concret, el PS ha aconseguit un 41,68 per cent de vots amb un 99,13 per cent de vots ja escrutats. Els socialistes han aconseguit una majoria absoluta de 117 seients i és la segona vegada que superen els 116 escons, la barrera de la majoria absoluta en una Cambra de 230.





Per darrere del PS se situa el conservador Partit Social Demòcrata (PSD) amb un 27,80 per cent dels vots i 71 seients, la qual cosa confirma un retorn al bipartidisme, amb menys importància dels partits minoritaris.





El partit d'extrema dreta Prou és la tercera força política per primera vegada amb un 7,15 per cent de vots i dotze escons.





Iniciativa Liberal és la següent opció més votada (4,98 per cent), seguida del Bloc d'Esquerra (4,46 per cent) i la Coalició Democràtica Unitària (CDU) que inclou el Partit Comunista de Portugal, que ha aconseguit un 4,39 per cent de vots. Per darrere queden el Centre Democràtic i Social-Partit Popular, Persones-Animals-Naturalesa i Lliure.





MAJORIA ABSOLUTA HISTÒRICA



Després de conèixer-se els resultats oficials, Costa ha assegurat que "aquesta nit és molt especial", i ha agraït a "tots els portuguesos" la seva participació en les eleccions i en la campanya electoral "en un moment tan difícil per a tots". Ho ha fet en un discurs a l'hotel Altis de Lisboa, on han celebrat el triomf aquest diumenge, segons recull 'Diário de Notícias'.





"Malgrat totes les restriccions que ens porta la pandèmia, la veritat és que avui l'abstenció ha baixat. Hi ha hagut una major participació i això és una prova més del civisme, del caràcter dels portuguesos", ha asseverat.





El nou primer ministre, aclamat entre crits de 'Portugal, Portugal', ha celebrat l'"enorme" suport rebut per part dels seus votants. No obstant això, Costa ha volgut recalcar que "una majoria absoluta no equival a un poder absolut".





"Un dels meus objectius és reconciliar els portuguesos amb la majoria absoluta i amb el fet que són bones per a la democràcia", ha declarat Costa.





Per la seva banda, la coordinadora del Bloc d'Esquerra, Catarina Martins, ha dit després de conèixer els resultats que l'estratègia del Partit Socialista d'António Costa "de crear una crisi artificial" ha tingut èxit.





També ha fet esment al partit d'extrema dreta portuguès Prou assegurant que els "combatrà" tots els dies. "Cada diputat racista electe al Parlament portuguès és un diputat racista de més", ha afegit Martins.





L'esquerra ha confirmat que Els Verds no tindran representació al proper parlament malgrat anar en coalició amb el PCP. El líder comunista, Jerónimo de Sousa, ha reconegut que és "un quadre de reculada electoral" i assenyala com a causant la "bipolarització".





GARROTADA A la DRETA



El partit del líder d'extrema dreta portuguès Prou, André Ventura, està lluny dels percentatges que havia previst, tot i que s'ha convertit en la tercera força política.





El líder de Prou ha celebrat els resultats de forma eufòrica, declarant-se com el veritable líder de l'oposició.





"Assumim el paper de fer la veritable oposició al Partit Socialista, assumim el paper que la història ens ha confiat, retornar la dignitat al nostre país", ha subratllat Ventura.





"Prou ho va prometre i ho ha complert. Som la tercera força política a Portugal", ha recalcat en el seu perfil de Twitter el líder de la tercera força política de Portugal.





El cap de llista de Prou per l'Algarve, Pedro Pinto, s'ha felicitat pels resultats, que suposen "expulsar" l'extrema esquerra del panorama polític portuguès.





"Hem aconseguit que l'extrema esquerra hagi estat expulsada al lloc on es mereix, a un racó de l'Assemblea de la República", ha declarat Pinto, segons recull el periòdic 'Diário de Notícias'.





CDS DEMANA UNA REFLEXIÓ DE LA DRETA



Per la seva banda, un portaveu del partit Centre Democràtic i Social-Partit Popular (CDS-PP), Pedro Melo, ha assenyalat que els resultats obliguen "tota la dreta" a reflexionar.





Des del partit Iniciativa Liberal han destacat que "aquesta nit Portugal és més liberal" i han agraït els "8 diputats", en paraules del portaveu parlamentari del grup, Rodrigo Saraiva.





"Les idees de futur han marcat la campanya. Afirmem de forma convincent que el liberalisme funciona i fa falta a Portugal. Hem aconseguit mobilitzar els sectors més dinàmics de la societat i els joves", ha argumentat.