Catalunya, en alerta per fred, vent i mala mar aquest dilluns

Baixen les temperatures a Barcelona i Lleida i el vent bufarà amb força a Catalunya /@EP





Un total de 17 províncies estarà aquest dilluns en avís per vent i fred , en una jornada en què les temperatures experimentaran un acusat descens a la meitat nord peninsular, mentre que les Canàries tindrà avís per pols en suspensió, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 31 de gener.







Durant la jornada, es podran produir boires i bancs de boira dispersos a l'interior de Galícia, alt Ebre, depressions d'Osca i Lleida , així com a les Balears.





La cota de neu aquest dilluns baixarà als 700/900 metres al Pirineu durant la segona meitat del dia, mentre que a la serralada Cantàbrica se situarà al voltant dels 1.000 metres al final.





Les temperatures màximes baixaran a la meitat nord peninsular, i de forma notable en àrees muntanyoses. En aquest sentit, l'AEMET ha activat avisos grocs (risc) per temperatures mínimes a: Barcelona, Lleida , Terol, Saragossa, Segòvia, Sòria, Zamora, Conca, Guadalajara i Ourense.





Finalment, hi haurà predomini de vent de component nord a la Península i les Balears. A l'Estret i Alborà anirà rolant a ponent, hi haurà intervals de fort al litoral nord-oest de Galícia, i el vent bufarà amb cops molt forts a Catalunya , Aragó i Balears, principalment a Pirineus, vall de l'Ebre, Empordà (Girona) i Menorca .







L'AEMET ha activat avisos de nivell taronja (risc important) a Lleida, Tarragona, Osca i Castelló; i de nivell groc (risc) a Terol, Saragossa i Girona. El vent provocarà mala mar a Girona , que tindrà avís de nivell taronja per fenòmens costaners, així com a les Balears (illa de Menorca) i Tarragona, que tindran avisos grocs.