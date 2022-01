Mor Miquel Aubà, senador i exalcalde de Gandesa, als 56 anys

Miquel Aubà, senador republicà i exalcalde de Gandesa /@erc.cat







Miquel Aubà, senador republicà i exalcalde de Gandesa, ha mort als 56 anys aquest dilluns a la matinada després de lluitar contra una llarga i dura malaltia. Aubà, home conciliador, pagès i vitivinícola de professió, va ser alcalde de Gandesa, capital de la Terra Alta, durant dotze anys, en tres mandats consecutius, de 1999 fins al 2011, i sota les sigles de la Federació d'Independents de Catalunya.





Ha continuat sent regidor a l'oposició fins a l'actualitat i ja com a independent de la candidatura d'Esquerra Republicana Catalunya (ERC) va ser elegit senador el 2015, el 2016 i el 2019, sent el més votat a la circumscripció de Tarragona en els tres comicis. L'Ajuntament de Gandesa decretarà tres dies de dol oficial.