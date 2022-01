VÍDEO: Una mare llança la seva filla de 3 anys al recinte dels óssos en un zoològic

Una mare va llençar aquesta setmana la seva filla de 3 anys al recinc dels óssos en un zoològic de l'Uzbekistan . Així ho va informar el mateix zoològic al seu compte de Facebook, on van detallar el següent: “El nostre ós Zuzu va baixar silenciosament a la rasa, va olorejar la nena i es va allunyar . Els cuidadors es van moure ràpidament i van començar a cridar l'ós a l'habitació i l'ós va entrar a l'habitació sense resistència”.





La dona està acusada d'intent d'homicidi, la policia continua investigant els fets i la menor es recupera dels hematomes que li va provocar la caiguda en un hospital. “La nena va resultar ferida no per les dents i ni per les potes salvatges, sinó només per la caiguda des d'una altura d'uns cinc metres”, van assenyalar des del zoològic.





Després, en el comunicat, van seguir: “Aquest incident va mostrar clarament que el nostre ós Zuzu és un depredador tranquil que no està enutjat amb la gent. També ens agradaria destacar el fet que el nostre personal va tractar el depredador captiu correctament i com a resultat de la seva actitud amable i afectuosa”.