Álvarez-Pallete, nou president del consell de la patronal organitzadora del Mobile

El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete/@EP











El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha estat elegit nou president del consell de GSMA, la patronal de la indústria mòbil i organitzadora del Mobile World Congress.





Álvarez-Pallete prendrà possessió del càrrec el febrer del 2022 i es convertirà així en el primer president d'una companyia espanyola a ocupar el càrrec, segons un comunicat. El directiu espanyol substitueix el president d'Orange, Stéphane Richard, que deixa el càrrec després d'anunciar la dimissió de la companyia per la seva condemna en el cas 'Tapie'. El cas es remunta al 1993, quan l'empresari Bernard Tapie va vendre Adidas al banc semipúblic Crédit Lyonnais per així incorporar-se com a ministre a l'Executiu liderat llavors per François Mitterrand.





"Estic molt orgullós d'unir-me a la GSMA com a president en representació de l'ecosistema mòbil global. Tecnologies com el 5G, 'edge computing', 'cloud', ciberseguretat, IA i IoT han redefinit la manera com la societat opera i interactua, aplanant el camí cap al metavers, la web3 i la nova era digital", ha assegurat el president de Telefónica.





Álvarez-Pallete exercirà les tasques del càrrec fins al 2024 i ha defensat la importància d'enfortir el desenvolupament de la tecnològica sense “perdre de vista la dimensió humana” i des d'un “lideratge responsable”.





Per això, ha identificat la inclusió digital com un dels desafiaments que haurà d'afrontar al capdavant d'aquesta organització, que aglutina 400 empreses que generen 25 milions de llocs de treball i el 5,1% del producte interior brut (PIB) mundial.