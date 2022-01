La mare de Pablo Hasél haurà de declarar per organitzar una manifestació a favor del seu fill

Pablo Hasél /@EP





Quan aquest febrer farà un any de la detenció del raper Pablo Hasél, concretament el dia 16, per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona aquest dilluns s'ha conegut que la mare de Hasél haurà de declarar davant la justícia per suposadament organitzar una manifestació el 17 de febrer del 2021 a Lleida a favor del seu fill.





La mare es tracte de Paloma Duró i per donar-li suport s'ha convocat una manifestació a la plaça de Sant Joan a Lleida el dilluns 7 de febrer, tal com han informat en un missatge de Twitter l’Assemblea de Persones Represaliades. La mateixa organització ha apuntat que s’ha citat a declarar un altre membre de la plataforma, però finalment no hi anirà per "denunciar la persecució que estem patint", han explicat.