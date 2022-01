Cinc morts i quatre ferits en un greu accident a l'AP-7 a Rotglà i Corberà

Accident a l'autovia A-7 a l'alçada del municipi valencià de Rotglà i Corberà /@BombersValencia





Cinc persones han mort i almenys quatre més han patit ferides greus a conseqüència de la col·lisió múltiple que s'ha registrat aquest diumenge a la nit a l'autovia A-7 a l'altura del municipi valencià de Rotglà i Corberà, en què s'hi han vist implicats quatre vehicles.





Dels morts dues són dones -de 18 i 89 anys- i tres són homes -de 20, 21 i 87 anys- mentre que dels ferits són dues dones -de 66 i 77 anys- i dos barons -de 18 i 65 anys -, que han estat hospitalitzats.







Segons fonts de la DGT i del Consorci Provincial de Bombers, l'avís de l'accident s'ha rebut diumenge a les 22.20 hores i per ara no se saben les causes que l'han motivat, encara que des de Trànsit s'apunta la possibilitat que un dels vehicles circulés en sentit contrari i col·lidís frontalment contra almenys un dels tres vehicles restants que s'han vist involucrats.

El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 395 de l'autovia esmentada en sentit Alacant i la gravetat de l'accident ha obligat a tallar la circulació en aquesta direcció, per la qual cosa el trànsit s'ha desviat per la sortida 395, a l'altura de Xàtiva.





Fins al lloc s'han desplaçat dotacions de bombers d'Alzira i Xàtiva, que han aconseguit excarcerar les víctimes.