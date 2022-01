La fotoperiodista Mireia Comas denuncia que li van aplicar la "Ley Mordassa" treballant i els Mossos ho neguen

Els Mossos d'Esquadra han aplicat una multa administrativa per "desobediència" de 601 euros a Mireia Comas, una fotoperiodista catalana que durant una jornada laboral va fotografiar un control policial rutinari a Terrassa.





Fotografia amb pixelació de la patrulla de Mossos que Mireia Comas va fer al control policial de Terrassa /@Mireia Comas





Els fets van passar el passat 30 de juny del 2021, quan Mireia realitzava un reportatge sobre els joves en situació irregular que viuen a Terrassa. Sis mesos després d'aquell dia, Comas ha rebut una sanció administrativa per haver desobeït l'autoritat. I és que els Mossos d'Esquadra s'emparen a la Llei de Seguretat Ciutadana , comunament coneguda com a Llei mordassa, en què es cataloga com a "infracció greu" la desobediència a les forces i cossos de seguretat "en l'exercici de les seves funcions", quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment dels agents o l'al·legació de dades falses o inexactes en els processos d'identificació".









Mireia Comas es va identificar i els va mostrar el carnet de periodista. Així es pot veure i escoltar al vídeo que ella mateixa ha compartit en xarxes socials. Però no va voler esborrar les imatges perquè la Llei de Seguretat Ciutadana diu que és infracció fer servir sense consentiment fotografies o vídeos “d'autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat que puguin posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l'èxit d'una operació, amb respecte al dret fonamental de la informació", i per a aquest no és el cas.





Mireia manté en la seva defensa que " no posaria en perill res ni ningú" i de fet ha pixelat les cares dels agents a la fotografia "perquè no se'ls pugui identificar". En segon lloc, entén que en aquesta situació " preval el dret a la informació" .

























MIREIA COMAS: "VULL COMPARTIR LA HISTÒRIA PER DENUNCIAR UNA VULNERACIÓ AL DRET A LA INFORMACIÓ"







En declaracions a Catalunyapress, la fotoperiofista Mireia Comas ha explicat que dimarts passat va presentar "al·legacions" a aquesta multa administrativa i està ara mateix "en espera d'una resposta". A més, ha demanat "que s'arxivés el cas perquè a la denúncia no es relaten els fets" i, per tant, no hi ha cap infracció.





D'altra banda, demana difusió del vídeo que va gravar en aquell moment (sense gravar directament els agents, tal com li van demanar) i de la seva història. Amb això vol, segons les seves pròpies paraules, “ denunciar una vulneració al dret a la informació, que molt sovint succeeix ”.





No obstant, lamenta que normalment sigui difícil provar els fets: “ No sempre podem gravar per demostrar la nostra versió. Sempre tenen ells la raó i massa vegades menteixen i no passa res ”. Per això vol aprofitar que ella sí que té un vídeo del moment i en aquesta ocasió ella també "pot tenir veu".





ELS MOSSOS TENEN UNA ALTRA VERSIÓ DELS FETS





Segons expliquen els Mossos d'Esquadra a Catalunyapress, ells es trobaven al mig "d'un dispositiu estàtic de control o dec" i aclareixen que es tracta de "controls de vehicles o persones en què s'estableix un perímetre al qual ningú no pot accedir ningú per garantir la seguretat dels agents i de les persones a qui es dóna l'alto".





Mireia Comas relata a Catalunyapress que un agent dels Mossos se li va acostar i li va demanar que esborrés les imatges que tenia a la càmera, però ella es va negar . Tot i això, des dels Mossos d'Esquadra tenen una versió diferent. Segons detallen aquest mitjà, “la fotoperiodista Mireia Comas es trobava dins del perímetre i els agents li van dir que no podia estar en aquella zona. Que sí que podia fer fotos, però sempre que les fes des de fora del perímetre de seguretat i no es veiés la cara dels agents".





Segons els Mossos , "la senyora va tornar a entrar dins del perímetre i va continuar fent fotografies, desobeint el que li havien demanat els agents. Va ser llavors quan van tornar a acostar-s'hi i es va aixecar l'acta de denúncia".