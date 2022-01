Foment calcula que l'Estat ha deixat d'invertir 35.000 milions d'euros a Catalunya

Estació de la Sagrera /@EP





La patronal Foment del Treball ha elevat a 35.000 milions d'euros el dèficit inversor de l'Estat a Catalunya en infraestructures entre 2009 i 2020, i ha reclamat que la inversió en aquesta matèria aconsegueixi cada any el 2,2% del PIB català, uns 5.000 milions d'euros, lluny del 0,7% del 2020.





La patronal catalana ha presentat aquest dilluns un informe sobre el dèficit d'inversió de l'Estat en infraestructures a Catalunya, que, segons els seus càlculs, i prenent com a referència el citat 2,2% del PIB, ha augmentat en 7.000 milions d'euros en els últims dos anys (2019 i 2020).









Als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022, la dotació pressupostada per a inversions a Catalunya és de 2.230,74 milions d'euros, el 17,2% del total de les inversions que es poden regionalitzar. Aquesta xifra, segons la patronal, suposa un increment de l'11,6% respecte als pressupostos del 2021 i situa Catalunya com a segona comunitat amb més pes sobre el total d'inversions pressupostades, just darrere d'Andalusia (17,4% de les inversions regionalitzables).







Tot i això, "les xifres encara se situen per sota del pes econòmic de Catalunya al PIB de l'Estat" (19%), indicador de referència que es preveu a la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut d'Autonomia i que tenia com a objectiu corregir el dèficit d'infraestructures a Catalunya.







OBRES QUE ES REPETEIXEN





L'informe apunta també que, quant al seguiment pressupostari d'algunes de les obres més significatives, els pressupostos anoten any rere any inversions que no s'executen, de forma que es van repetint en els successius pressupostos. Així, el volum pressupostat, reiteradament, és molt superior al finalment executat.





Aquesta repetició de les obres als pressupostos, per manca d'execució, altera i distorsiona els comptes, on es reflecteixen volums d'inversió molt superiors als reals, fent que la seva credibilitat quedi en dubte en el conjunt de les administracions públiques, explica Foment.





MENYS INVERSIÓ EXECUTADA





El mateix estudi assenyala que entre 2013 i 2020 la inversió executada de l'Estat a Catalunya ha estat del 67,1% respecte a la prevista, la qual cosa acumula un dèficit acumulat, entre el programat inicialment i el liquidat en última instància, de 3.070 milions d'euros en aquest període de temps de 7 anys.





En aquest sentit, Foment denuncia que "la manca d'una aposta decidida per la inversió, especialment a Catalunya, que se situa actualment molt per sota de la mitjana d'altres països del nostre entorn, suposa una clara pèrdua d'oportunitats i de qualitat de vida dels ciutadans".