CaixaBank Dualiza beneficia 6.500 estudiants de Formació Professional durant el 2021

CaixaBank va tancar el 2021 havent beneficiat 6.489 estudiant de Formació Professional (FP) a través del programa CaixaBank Dualiza, segons un comunicat de l'entitat aquest dilluns.





A més, CaixaBank Dualiza també ha donat suport a 1.767 docents, 595 centres educatius i 459 empreses.





La major part de les persones o institucions que han participat en alguna de les activitats de Dualiza ho han fet a través de la Convocatòria d'Ajuts, que aquest 2022 celebrarà la seva cinquena edició.





La Convocatòria busca donar suport a projectes de centres educatius de FP que es desenvolupin en col·laboració amb una empresa, implicant en el seu desenvolupament el mateix alumnat per tal de millorar-ne l'aprenentatge a través de fórmules innovadores.





CaixaBank Dualiza és part del compromís de l'entitat amb la FP i la modalitat dual i és la continuació de la tasca iniciada el 2016 per la Fundació Bankia per a la Formació Dual per promoure aquesta modalitat educativa.





Fins ara, Dualiza ha beneficiat més de 25.000 estudiants, més de 2.500 empreses i més de 2.000 centres educatius.