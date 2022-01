Isidre Fainé: "Sense equitat social, el creixement ni és sostenible ni acceptable"

Roca recorda els 200 anys de la Sebap i defensa la col·laboració publicoprivada /@EP





El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, ha reivindicat aquest dilluns l'obra social de l'entitat i ha defensat els valors que han guiat la trajectòria del grup: Sense equitat social, el creixement ni és sostenible en el temps ni és acceptable moralment”.





Ho ha dit a la tribuna 'Influències de la Sebap al món financer', presentat pel president de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (Sebap), Miquel Roca, i amb un col·loqui posterior moderat pel director de 'La Vanguardia', Jordi Juan, coincidint amb els 200 anys de l'entitat.





Fainé ha expressat la seva " admiració per la llarga i fructífera trajectòria de la Sebap", que va participar a la fundació de la Caixa de Pensions el 1904, i la seva tasca social, mantenint l'equilibri entre l'inconformisme i la moderació, ha dit literalment.





En concret, ha elogiat el lideratge del fundador de la Caixa de Pensions, Francesc Moragas, soci de la Sebap, a qui ha definit com un visionari i un home pragmàtic que va començar un projecte amb visió de futur: “El vincle entre la Sebap i La Caixa va quedar establert des del principi. Des d'aleshores han caminat de la mà”.





Per ell, Moragas va ser "prou humil i llest" per repensar el projecte després de la seva fundació i convertir-lo en caixa d'estalvis, a més de pensions, i després va començar l'expansió de l'entitat; en particular, per Catalunya i les Balears --els dos punts del logo de La Caixa, ha explicat Fainé--.





Després de la mort de Moragas i l'esclat de la Guerra Civil, els seus successors al capdavant de l'entitat " van haver d'afrontar condicions molt adverses ", però van aconseguir preservar els estalvis dels seus clients durant la guerra i la postguerra, per després encarar la incorporació de la informàtica al negoci.





Amb l'arribada de la democràcia i la liberalització de l'economia després de l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea, La Caixa va tenir un nou lideratge amb Josep Vilarasau i Juan Antonio Samaranch , basat en els valors fundacionals, i que va propiciar una "expansió vertiginosa" arreu d'Espanya, en paral·lel a la seva digitalització.





Fainé ha posat en valor l'aposta de La Caixa en aquell moment per carteres de participacions industrials amb empreses de sectors bàsics, “ mentre altres caixes destinaven els seus excessos de recursos a comprar deute públic ”, un camí inicialment menys còmode però a la llarga més rendible , ha dit, i que avui es concreta a Criteria.





També ha ressaltat que l'entitat ha hagut d'afrontar catàstrofes com la crisi del 2008, que va afectar especialment el sector de la banca espanyola, i la pandèmia del Covid-19: "La Caixa no només va sobreviure, sinó que va sortir reforçada".





VALORS



Segons Fainé, el grup s'ha mantingut fidel als seus fonaments, apostant per generar confiança entre treballadors i clients: “ Per mi és fonamental la qualitat del servei, atendre sobretot les persones grans, i el compromís social ”.





Gràcies a l'estructura del grup, el negoci bancari a través de CaixaBank "té via lliure per prosperar", com al seu parer s'ha fet palès amb la fusió amb Bankia --que eleva fins a 100 les entitats absorbides pel banc en la seva història --, mentre Criteria busca les millors inversions amb rendibilitat i impacte social.





També ha destacat la seva presència a entitats internacionals com el Western Bankers Association, amb qui comparteixen "l'ADN" en el seu lema --'retail', 'rooted', 'responsible'--, i la seva aposta per fer banca amb responsabilitat, confiança , prudència, coratge, perseverança, coneixement i qualitat de servei, en les paraules.





LA FUNDACIÓ





La Fundació La Caixa destina recursos a famílies sense recursos /@EP



Per a Fainé, els objectius de futur de la Fundació La Caixa passen per donar oportunitats als nens de famílies sense recursos , que és "la manera d'evitar la pobresa", atendre les persones grans i oferir oportunitats d'inserció laboral a les persones amb alguna discapacitat.





També ha posat en valor la inversió de 215 milions de la fundació a Catalunya el 2021, i el projecte de CaixaResearch Institute –al qual destinarà 60 milions i que la fundació vol començar a construir aquest any, encara que encara no té els permisos, ha detallat--.





A parer seu, el compromís social de la Fundació és avui més gran que mai, cosa que també percep a la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi (Ceca); en canvi, considera que la societat ha de "llegir més i trepitjar més la realitat, no pot ser que la gent dediqui cinc hores al dia al mòbil i cinc a la televisió".





ROCA: "CONSTITUCIONALITZARIA EL DRET A L'ERROR"





A la presentació de l'acte, Roca ha celebrat els 200 anys de la Sebap i la seva tasca social i cultural, i ha celebrat la presència de Fainé a la tribuna, pels vincles històrics entre les dues entitats des de la constitució de La Caixa de pensions amb " sensibilitat social", a més de visió econòmica.





Roca ha agraït a Fainé ia la Fundació La Caixa la seva tasca: “ Aquest país té iniciativa. Sempre que ho ha demostrat i se li ha deixat demostrar-ho, ha fet grans coses. Avui hem tingut un exemple ”.





També ha elogiat la feina de les persones i entitats que aposten per projectes per millorar la societat, que han de tenir un “reconeixement” que els agraeixi la seva tasca i s'animi a continuar fent-la.





"I si us equivoqueu, benvinguda sigui l'equivocació. Si un dia tornés a fer una Constitució, que sembla que no, el que constitucionalitzaria seria el dret a l'error. Sense dret a equivocar-se, no hi ha llibertat. Vosaltres vau utilitzar aquest dret i no us heu equivocat", ha advertit.





Segons la seva opinió, la història del grup bancari il·lustra que plantejar la col·laboració publicoprivada des de la desconfiança cap al sector privat és una "estupidesa", perquè la confiança és el que mou el progrés i sense confiança no hi ha llibertat, ha dit textualment.