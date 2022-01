Escac de Rússia

Bandera de Rússia al Gorky Park, de Moscou @unsplash





La recent escalada de tensió entre el bloc occidental i el rus, a la frontera oriental d'Ucraïna i, concretament a la franja fronterera de Donetsk i Lugansk, no ha enxampat per sorpresa els que ja coneixem aquesta regió i la seva història. Aquesta és una de les conseqüències de la caiguda brusca del bloc soviètic i també d'alguns esdeveniments del passat caracteritzats per la seva precipitació.





Des del 2008, arran de la revolució Taronja del 2005 que va propiciar l'arribada d'un president pro-occidental a Kíev i, sobretot després de l'annexió de Crimea per part dels russos el 2014, la tensió territorial s'ha mantingut latent amb moments de variable intensitat. A més, l'OTAN, després de contemplar una possible entrada de l'estat ucraïnès com a nou membre del seu club i del qual ja en formen part altres antigues repúbliques ex soviètiques i països com Polònia, Romania o Bulgària, ha pecat de falta de prudència i també d'escassa previsió en ofendre de forma directa Rússia col·locant míssils a molt poca distància del seu país.





No tot són diferències i hi ha importants semblances entre Ucraïna i Rússia on els seus habitants, per exemple, són de majoria cristiana ortodoxa. A les dues nacions es fa servir l'alfabet ciríl·lic i a Ucraïna hi ha una part important de rus parlants. Es tracta de regions eslaves i eslaus orientals que comparteixen rius, paisatges i també una història en comú.





Per tant, les raons que ha portat Vladimir Putin a expressar el seu descontentament i malestar no són una frivolitat. El seu argument per analogia és que els russos no plantejarien mai col·locar míssils a Mèxic o a Cuba i, com a bon estadista d'una nació sobirana, té dret a mobilitzar les seves tropes dins del seu territori on li sembli oportú fer-ho. És cert que no parlem d'un demòcrata a l'ús occidental, però té un gran suport entre els seus compatriotes. Rússia té un gloriós passat al qual no vol renunciar i manté la seva àrea d'influència amb països aliats com Bielorússia o Kazakhstan, antigues repúbliques de l'extinta URSS que el mantenen al tauler en posició de força, sense oblidar que segueix sent el país més extens del planeta amb més de 17 milions de km2. Els russos volen en aquestes circumstàncies que els països d'Occident i els seus dirigents els respectin i que entenguin que no poden acceptar que Ucraïna passi a formar part d'una estructura militar que avui ja no té gaire sentit. En tots nosaltres, segueix molt present el conflicte creat en una de les seves darreres intervencions als Balcans davant de Sèrbia on van provocar un problema encara no resolt. I més recentment, el mes d'agost passat un vergonyós i caòtic èxode dels americans i els seus aliats a tota velocitat de l'Afganistan, d'on ja van ser evacuats fa més de 30 anys precisament les darreres tropes soviètiques participants en un conflicte exterior.





Mentrestant, el president Biden i el seu gran aliat el primer ministre britànic, tenen seriosos problemes domèstics dels que intenten escapolir-se elevant el to amenaçador contra Rússia, com a mètode de distracció. Les seves bel·licoses declaracions en el fons mostren una claríssima falta de lideratge. Els últims moviments de fitxes en aquesta partida una mica teatral la resoldrà segurament un brillant lector de Maquiavel, que presideix aquest semestre la UE i que també se la juga a les urnes a l'abril: el jove, però ja expert president francès Emmanuel Macron. Alemanya adopta en aquesta crisi un perfil baix, ja que la seva dependència directa del gas i les relacions comercials amb Rússia li desaconsellen iniciar una escalada tan arriscada i tan poc rendible.





Hem d'estar atents, però és molt probable que encara que finalment no s'activi el conflicte i aquesta sigui a més l'opció més desitjable, l'escac de Rússia davant de les potències occidentals deixa palès uns Estats Units en franc declivi i una UE decadent i desunida i que ja fa temps va deixar de ser un actor important en política exterior.