Ada Colau va ser responsable del "dedazo" de la xicota de la regidora Lucía Martín que va danyar la imatge de l'Ajuntament de Barcelona

Alicia Ramos i Lucía Martín







El Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona va registrar una queixa formal per la contractació d'Alicia Ramos com a assessora adscrita a la quarta tinença de l'alcaldia del consistori barceloní el setembre del 2020 al Comitè d'Ètica de l'Ajuntament. El C's ha rebut recentment la seva resolució, en la qual el Comitè confirma que "efectivament, el Govern Municipal d'Ada Colau va vulnerar diversos articles del Codi Ètic del consistori barceloní".





Alicia Ramos era llavors la parella sentimental de Lucía Martín, la regidora d'habitatge i rehabilitació de l'Ajuntament, que forma part de la quarta tinença d'alcaldia on es va incorporar a Ramos.





Font: https://www.habitatge.barcelona/ca/qui-som/regidoria-habitatge#













Des del grup municipal de Ciutadans van considerar que aquest nomenament vulnerava els punts 3.3.a i 8.2.b. del Codi Ètic de l'Ajuntament, que feien referència als conflictes d'interès als nomenaments de personal eventual.





El que diu l'article 3.3.a





El que diu l'article 8.2.b

















El Codi Ètic de l'Ajuntament de Barcelona estableix que l'exercici de qualsevol càrrec no pot suposar "incórrer en situació de conflicte d'interès, ja sigui real, potencial o aparent, i amb l'obligació d'abstenir-se a participar en aquells assumptes on concorri algun supòsit legal d'abstenció o estigui en perill la imparcialitat, tal com es desprèn dels imperatius legals”.





A més, i de manera més explícita, el Codi estableix que es produeix un conflicte d'interès quan hi ha "interessos familiars, incloent-hi els del cònjuge o la persona amb qui convisqui en relació d'afectivitat anàloga". En aquest sentit el Comitè d'Ètica va comprovar la veritat de les informacions contingudes a l'escrit de C's i afirma que totes són certes en tots els seus extrems.





EL COMITÈ D'ÈTICA CONSTATA QUE ALÍCIA RAMOS ERA LA PARELLA DE LUCIA MARTÍN EN EL MOMENT QUE VA SER CONTRACTADA COM A ASSESSORA PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA





Per al Comitè és un fet que s'ha produït el "nomenament d'una persona que era parella en aquell moment de la regidora adscrita a la mateixa Tinença d'Alcaldia on s'havia d'incorporar aquesta persona i per tant en aquest cas es podria tractar d'un conflicte d'interessos Avala aquest supòsit el fet que, consultant l'expedient administratiu, NO consta CAP RAÓ, NI DOCUMENT per les quals Alicia Ramos sigui nomenada, també és conegut que la regidora, la responsable de la Tinència d'Alcaldia i la beneficiària del nomenament són del mateix partit”.





A més indica que en el seu nomenament no es va procedir a una designació per concurs públic i l'elecció va correspondre únicament a l'Alcaldessa (Ada Colau) la qual no té vincle familiar de cap grau, ni relació personal comparable, amb la persona que ella mateixa va designar, quedant així lliure de reprovació per una possible conflicte d'interès la designació del càrrec de referència".





Tot i això diu la resolució "l'alcaldessa és responsable dels seus nomenaments i ateses les afinitats personals d'Alicia Ramos i Lucia Martin, ha de vetllar per la imatge reputacional negativa de la institució pública- l'Ajuntament de Barcelona- a les quals pertanyen i que qualsevol càrrec està obligat a impedir”.





Per allò que recomana i afirma que en el "nomenament d'Alicia Ramos s'ha produït "un dany al prestigi i la imatge pública de la institució segons l'article 5.1.J del Codi Ètic de Conducta".













Article on es demana exemplaritat i actuació d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb l'Ajuntament contribuint el prestigi, la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar conductes o actituds que puguin perjudicar aquesta imatge”.





Ada Colau compareixent davant la premsa/ @EP





A més, el Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona recomana a l'alcaldessa, Ada Colau, que "en el futur s'eviti el dany al prestigi i la imatge pública de l'Ajuntament derivat o associable a casos de real o potencial conflicte en el nomenament de càrrecs eventuals".





LA RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D'ÈTICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA





















LUCIA MARTÍN I ALÍCIA RAMOS UN AMOR GESTAT AL CONGRÉS DELS DIPUTATS







L'exdiputada al Congrés d'En Comú Podem, Alicia Ramos Jordán, va ser nomenada assessora de l'àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) després d'haver-se quedat sense acta de diputada després de les eleccions generals. Casualitats de la política, i coses de l'"amor cec", perquè Alicia Ramos és parella sentimental de la regidora d'Habitatge, Lucía Martín on totes dues van coincidir i percep per aquest "càrrec d'assessora a dit" un salari de fins a 52.075,80 euros, sense que consti tampoc la deguda limitació de sou del partit que l'ha "endollat".











http://www.amb.cat/s/es/web/amb/administracio-metropolitana/empleatspublics-i-retribucions/retribucions.html







Ramos se sumava així a l'epidèmia de dedocràcia "amorosa" que impera a la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana de la mà i el cor dels comuns, completament "cecs d'amor".