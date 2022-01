El lloguer pujarà 50 euros a Barcelona per als que ho actualitzin al gener amb l'IPC

Pis de lloguer @ep





Els llogaters a qui els toqui revisar aquest mes de gener el lloguer respecte a l' Índex de Preus al Consum (IPC) , que ha repuntat un 6% interanual, pagaran de mitjana uns 50 euros més de renda mensual a la ciutat de Barcelona (o és a dir, 594 euros més a l'any), segons els càlculs del portal immobiliari Idealista.





Aquesta pujada serà més gran en ciutats el preu mitjà de les quals és més alt, com puguin ser Sant Sebastià i Bilbao (tots dos amb 612 euros més a l'any), i Madrid (576 euros més). Els llogaters d'aquestes ciutats, juntament amb Barcelona , són els que més notaran la pujada de les seves rendes, encara que menys que als que els va tocar la revisió al desembre, ja que aquest mes l'IPC va repuntar al 6,5% en taxa interanual, segons un comunicat d'idealista.





Així, doncs, el preu mitjà d'un lloguer a Espanya per a un pis de dues habitacions se situa en 731 euros mensuals . Els lloguers més cars continuen sent els de Bilbao i Sant Sebastià (901 euros de preus mitjà) i Ciudad Real, Conca i Terol segueixen sent les ciutats amb els lloguers més econòmics (371 euros al mes). A més, els llogaters que revisin el lloguer aquest gener només pagaran de mitjana uns 21 euros més.





BARCELONA, MADRID I LES PROVÍNCIES BASQUES, ON MÉS PUJA DE MITJANA





A nivell provincial, es repeteixen les zones on s'han registrat els principals augments dels preus als pisos de dos dormitoris que els toqui l'actualització del lloguer amb l'IPC del gener. Guipúscoa rebaixa una mica la seva pujada davant de Donosti, i registra increments de 50 euros més al mes per deixar unes noves rendes mitjanes de 890 euros mensuals, fet que suposa una pujada anual de 605 euros.





La província de Barcelona es col·loca a continuació amb un increment mensual de 48 euros amb l'actualització de la renda amb la inflació del gener i deixa l'arrendament mitjà en 848 euros al mes. Aquesta vegada, iguala amb Madrid i Biscaia, de manera que les tres províncies veuen encarir els lloguers a què els toca revisió amb l'IPC en 576 euros anuals (pujada de 48 euros mensual i 848 euros/mes de lloguer).





Per darrere, amb una actualització mitjana dels lloguers per sobre dels 40 euros més al mes, se situen Balears (45 euros més al mes i una nova renda de 795 euros mensual) i Àlaba (44 euros més al mes i una nova renda de 774 euros mensuals). València i Navarra són molt a prop d'un augment de les rendes de 40 euros, exactament 39 euros més al mes i una nova renda que ronda els 689 euros.