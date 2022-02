Oncòlegs espanyols troben fàrmacs que podrien ajudar a reduir les morts per Covid-19

Un grup d'investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) han descobert fàrmacs que potencialment podrien ajudar a reduir la mortalitat en els malalts més greus de COVID-19 basant-se en el seu poder per frenar aquesta tempesta química. També es podrien fer servir en altres patologies en què es produeix aquest fenomen inflamatori.





Un sanitari realitza tests d'antígens @EP





L'estudi s'ha publicat aquest dilluns 31 de gener a la revista científica ' Scientific Reports ' i s'ha dut a terme pel Grup d'Inestabilitat Genòmica del CNIO, liderat per Óscar Fernández-Capetillo . Aquesta anàlisi derivada d'un treball computacional i ja dipositat en un repositori públic el 2020, la seva publicació mostra una llista jerarquitzada de fàrmacs amb potencial immunosupressor. Algunes d'aquestes molècules ja han estat validades en estudis posteriors, i d'altres es troben encara en assaigs clínics.







QUÈ ÉS I COM AFECTA LA INFLAMACIÓ?





La inflamació no és més que una defensa del nostre cos per lluitar contra els patògens i tractar de vèncer-los. No obstant això, en algunes ocasions es produeix de manera desproporcionada i generalitzada i això pot ser un agreujant de la patologia i provocar, fins i tot, que la persona que la pateix mori .





Una de les formes en què es produeix aquesta resposta inflamatòria excessiva es coneix com a tempesta de citoquines, que és un procés inflamatori produït per aquestes proteïnes, les citoquines, que envien un senyal al sistema immunitari perquè s'activi.





“Aquesta resposta és la que freqüentment mata els afectats per SARS-CoV-2 i no tant el virus en si”, detalla Fernández-Capetillo. Encara que la fallada respiratòria associada a la síndrome de distrès respiratòria aguda (ARDS, per les sigles en anglès) és la principal causa de mortalitat de la COVID-19, la letalitat en un subgrup dels pacients greus succeeix a causa de l'aparició tardana d'una tempesta de citocines inflamatòria, assenyala l'estudi.





Amb l'objectiu d'identificar "antídots" contra la Covid-19, els experts del CNIO van fer servir els estudis científics incipients que van sorgir a partir de l'abril del 2020 i que identificaven els canvis d'expressió de gens de les cèl·lules del pulmó dels pacients amb SARS -CoV-2 que morien per una tempesta de citocines. Aquestes dades es van fer servir per interrogar la base de dades Connectivity Map, desenvolupada pel Broad Institute, pertanyent al MIT i la Universitat de Harvard, que conté els canvis en l'expressió gènica que indueixen prop de 5.000 compostos , incloent tots els medicaments aprovats per al seu ús clínic.





La finalitat d'aquesta anàlisi no és proposar indicacions clíniques concretes per a cap d'aquests agents, sinó contribuir al context de la crisi sanitària actual, donant idees sobre fàrmacs que podrien ser útils per combatre la mortalitat en pacients de COVID-19, i altres grups poguessin comprovar experimentalment en models preclínics de la malaltia.





TRACTAMENTS CONTRA EL CÀNCER, POSSIBLES ANTÍDOTS





Els investigadors van indicar que aquests fàrmacs que poden ser útils per reduir la mortalitat per Covid-19 també ho són per tractar altres malalties inflamatòries.





Així, van buscar medicaments que induïssin canvis en l'expressió de gens oposats als que s'observen als pacients de Covid-19. "L'estudi prediu que els glucocorticoides com la dexametasona haurien de ser efectius per combatre la mortalitat en els pacients de Covid-19 , cosa que era reconfortant ja que, de fet, aquests medicaments són, entre d'altres, els que es fan servir als hospitals combatre la mort per COVID-19", assenyala Fernández-Capetillo.





Per sorpresa seva, els autors de l'estudi van trobar i validar que els inhibidors de la proteïna MEK, comunament usada en tractaments oncològics, tenien un fort efecte antiinflamatori.





"Crec que aquesta propietat antiinflamatòria dels inhibidors de MEK és força desconeguda, i és important que es conegui perquè augmenta el nostre arsenal de compostos antiinflamatoris que contribueixen a mitigar la tempesta de citocines que es poden donar en diversos contextos, com després d'un trasplantament, quimioteràpia, i altres malalties infeccioses inclosa la COVID-19", detalla el bioquímic.





Sigui com sigui, els investigadors avisen que qualsevol tractament basat en fàrmacs antiinflamatoris -inclosos els glucocorticoides- ha de ser restringit a les fases tardanes i greus del Covid-19, ja que l'ús de teràpies antiinflamatòries en fases primerenques de la malaltia limitaria l'eficàcia del sistema immune en la lluita contra la infecció.





Una pacient en estat greu pel Covid-19 /@EP





LES HORMONES FEMENINES PODEN COMBATRE LES TEMPESTES DE CITOQUINES





Una altra dada a tenir en compte és que totes les anàlisis de l'estudi convergeixen a indicar que les hormones femenines podrien combatre la tempesta de citocines , cosa que podria contribuir a entendre per què els homes pateixen una major severitat de la patologia. "També seria conseqüent amb el fet que la diferència de mortaldat per sexe es mitiga en edats avançades, quan ja apareix la menopausa i els nivells d'estrògens disminueixen", explica Fernández-Capetillo sobre això.





L'estudi, que dóna una visió panoràmica dels medicaments coneguts i disponibles amb potencial per combatre la tempesta de citocines, es va posar a finals de 2020 en un repositori públic, "amb l'objectiu de posar el coneixement a l'abast del nombre més gran de gent possible “, mentre es revisava el paper. "Pràcticament totes les molècules que al seu moment vam predir, han estat validades en treballs posteriors per altres grups, cosa que és gratificant", indica l'investigador.





El treball també reporta compostos que potencialment podrien agreujar aquesta patologia. Com es podria esperar, aquesta llista inclou drogues que, o bé activen el sistema immune, o potencien la inflamació. Però, a més, revela possibles interaccions amb alguns tractaments oncològics o amb la ruta de senyalització per insulina que també podrien tenir un impacte negatiu en la severitat de la tempesta de citocines dels pacients de COVID-19.