Familiars de persones mortes en residències: "Tu pots matar qui vulguis, que no passada res"

Resdiència de gent gran /@EP





Indignació. Aquest seria el substantiu amb què es podria aglutinar el sentiment que viuen avui dia les persones que continuen defensant que s'obrin investigacions i es depurin responsabilitats per saber la "veritat" del que ha passat a les residències espanyoles durant la primera onada de covid-19.





Tal com informa Amnistia Internacional en un comunicat, 35.670 persones van morir durant els primers mesos de pandèmia en centres residencials. No obstant això, aquesta xifra encara no ha mogut cap administració per iniciar o accelerar un procés que hauria d'esclarir i reportar les fallades que van tenir lloc a les residències per a gent gran durant l'explosió de casos de coronavirus.





És per aquest motiu que Amnistia Internacional ha obert una investigació en la qual ha determinat que “les autoritats han incomplert la seva obligació d'investigar de manera exhaustiva i adequada les vulneracions del dret a la vida a les residències”. Igualment, ha conclòs "falta de mecanismes i procediments adequats" per saber més sobre la gestió de les residències en temps de covid-19.





Enriqueta López: "Ningú ens escolta i han mort milers de persones"





Membres de Moviment de Residències de Catalunya també han expressat el seu malestar en declaracions a Catalunyapress i han acusat la Fiscalia de “passivitat” i de “no fer res” per arribar al fons de la qüestió.





LA MAJORIA DE LES INVESTIGACIONS HAN ESTAT ARXIVADES





En aquest sentit, Amnistia al seu informe ha tret a la llum que 451 de les 517 investigacions sobre persones mortes en residències durant la primera onada de coronavirus han estat arxivades per la mateixa Fiscalia "sense un mínim esforç per aclarir els fets". Així, el 90% de les diligències obertes pel Ministeri Públic no han arribat als tribunals.





"L'únic que fan és no parar d'arxivar i arxivar" explica a aquest diari Enriqueta López, portaveu del Moviment de Residències de Catalunya. "Ens sentim abandonats. Tenim de tot: testimonis, documents, persones que volen exposar el seu punt de vista... però només arxiven i ho fan sense parlar amb ningú", afegeix.





Ana María, la mare de la qual va morir a la residència Federica Montseny de Viladecans (Barcelona) sense haver estat traslladada a l'hospital, insisteix que "s'ha de saber què estava passant. A la meva mare no ens la podran tornar, ara bé una cosa així, que es podria haver evitat, volem que no passi mai més”. Aquest testimoni ha presentat una denúncia particular davant del jutjat, que any i mig després segueix en tràmit.









AMNISTIA INTERNACIONAL DENÚNCIA QUE NO S'ESTÀ GARANTINT LA VERITAT DE LES VÍCTIMES





La investigació d'Amnistia Internacional també revela el sentiment d'impunitat remarcable que viuen els familiars envers aquests casos. "No s'està garantint la veritat per a les víctimes i com a conseqüència, no s'assegurarà una reparació adequada del dany causat, ni garanties de no repetició en el futur", apunta l'informe de l'ONG.





“Des dels directors de les residències afectades fins a la senyora Vergés o el senyor El Homrani, tots tenen responsabilitats. No obstant això, la impunitat és la que mana ara mateix”, al·lega López. "Tu pots matar qui vulguis, que no ha passat res", agrega.





En aquest aspecte, Amnistia considera que la majoria de les investigacions dutes a terme per la Fiscalia no compleixen els estàndards de drets humans sobre exhaustivitat i eficàcia que permetin l'esclariment d'aquestes morts als centres.



Així, davant de l'arxivament de les investigacions, són els familiars els que estan presentant denúncies o querelles als tribunals, que estan avançant de manera desigual i molt lentament.







INVESTIGACIONS A LES COMUNITATS





Pel que fa a les comissions d'investigació a les comunitats autònomes, l'ONG indica que l'única que s'havia posat en marxa havia estat la de Castella i Lleó, encara que ha estat tancada recentment en dissoldre's les corts per les eleccions.





A Catalunya, després d'una llarga lluita dels familiars per promoure una comissió al Parlament, al novembre es va rebutjar i es va proposar a un grup d'experts al seu lloc, que encara no s'ha constituït. Per al Moviment de Residències de Catalunya la taula de professionals "no serveix per res" perquè els grups polítics “no posaran a ningú que els digui que ho han fet malament”.





A Madrid, la convocatòria d'eleccions també va suposar el tancament de la Comissió i en la nova legislatura no se'n va aprovar la creació, recull l'informe.





PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA "DIGNITAT PELS MEUS AVIS"





Perquè "no hi torni a haver morts com aquestes a les residències de gent gran", Amnistia Internacional ha informat que té en marxa la campanya #DignidadParaMisAbuelxs en què porta recollides més de 65.000 firmes.





Per la seva banda, el Moviment de Residències de Catalunya ha explicat que “no es quedaran amb els braços plegats” i que, si no veuen cap avenç, es plantejaran fer “una cosa gran” amb tots els moviments de familiars que comparteixen la mateixa situació.