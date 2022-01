El Rei emèrit confessa a Carlos Herrera quan tornarà a Espanya

Rei Emèrit @ep





Amic del Rei Joan Carles de fa anys i un dels periodistes més propers a l'Emèrit des que va marxar d'Espanya l'agost del 2020, Carlos Herrera ha visitat aquest cap de setmana l'Expo de Dubai i, com no podia ser altrament tenint en compte la bona relació que els uneix, ha aprofitat el viatge per mantenir una trobada informal i distesa amb el pare de Felip VI.





Un retrobament que el presentador de 'Herrera a la COPE' ha compartit a través de les seves xarxes socials, amb una fotografia amb Don Juan Carlos que crida l'atenció pel bon aspecte de El Rey Juan Carlos reapareix de la mà de Carlos Herrera amb molt bon aspecte físic - monarca, visiblement més prim i en plena forma pel que sembla en una de les seves escasses imatges des que es va instal·lar als Emirats Àrabs ja fa un any i mig.





A més, Herrera, agraït, ha desvetllat com va ser el seu retrobament amb l'Emèrit, amb què es va posar en contacte aprofitant la seva visita a Dubai i que, “amablement em va brindar uns minuts del seu temps i em va atorgar la confiança de donar-me una estona de xerrada” com ha explicat el comunicador al seu programa de ràdio aquest dilluns.





Com em vaig trobar el Rei Joan Carles? Molt més prim i sens dubte amb un aspecte enormement saludable. L'estat de salut de Joan Carles de Borbó és tan desitjable com pot ser el d'una persona de la seva edat. no ho he vist en gaire temps” ha explicat el periodista.





Herrera ha confirmat, a més, que el monarca està al corrent de la "interrupció de la relació matrimonial" de la Infanta Cristina i Iñaki Urdangarin després de la publicació d'unes imatges de l'exjugador d'handbol en actitud afectuosa amb una companya de treball anomenada Ainhoa Armentia : “Està permanentment informat de tot el que passa a Espanya. Es llegeix tota la premsa, escolta tota la ràdio. Bé, una ràdio més que altres, veu informatius de televisió, està en contacte permanent amb Espanya. Intercanvia opinions amb els amics” ha assegurat el comunicador.





Però, a banda de la separació de la seva filla, l'Emèrit també s'ha pronunciat sobre la possibilitat de tornar al nostre país després de l'arxiu de totes les causes obertes contra ell. Un tema que, inevitablement, va sortir a la seva trobada amb Carlos Herrera, com el locutor ha revelat: “La pregunta del milió de dòlars: si vostè va estar amb el Rei Joan Carles, li diria quan vindrà a Espanya. A veure, quan estàs amb un cap d'Estat, que ha estat cap d'Estat durant 40 anys, preguntes li pots fer les justes. Però si xerrades, evidentment, en surt el tema. La resposta se cenyeix a la mateixa carta que ell va fer servir per explicar quan va marxar d'Espanya. ' Esperant que concorrin les circumstàncies oportunes per viatjar a Espanya, cosa que estic desitjant '".





I quines són aquestes circumstàncies oportunes? Com assenyala el periodista, “ les que no creuen cap inestabilitat a la institució del seu fill Felip VI, amb qui està en contacte ”. "Abans o després això passarà i es podrà donar el fet que vingui a Espanya, estigui el temps que consideri oportú, es torni o faci més passejades...És un jubilat, pot fer el que consideri oportú”, ha afegit.