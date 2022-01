El pederasta d'Instagram confessa els abusos gairebé un centenar de nens i reconeix una desviació

El presumpte pederasta d'Instagram, JASS - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press









José Ángel SS, acusat d'abusos sexuals a gairebé un centenar de menors entre el 2015 i el 2018, ha confessat en el judici que els va embolicar a través d'Instagram per mantenir relacions sexuals , tal com va admetre en instrucció, i ha reconegut tenir una desviació sexual , mostrant el seu penediment i demanant perdó a les víctimes, han informat fonts jurídiques.





El conegut com a pederasta d' Instagram , de 31 anys, s'ha assegut aquest dilluns a la banqueta dels acusats de l'Audiència Provincial de Madrid per més de 250 delictes de dotze tipus diferents de pornografia infantil, abusos sexuals, ciberassetjament i corrupció de menors, entre d'altres. Totes les víctimes eren nens de menys de 16 anys.





El fiscal sol·licita al depredador sexual una pena de 1.324 anys de presó, però el compliment efectiu serien 30 anys. Tot i això, la condemna quedaria reduïda a 20 anys amb l'aplicació d'atenuants i el reconeixement dels delictes, segons han indicat fonts jurídiques.





En aquest tipus de delictes no es pot assolir un acord de conformitat entre les parts, fiscal, advocat defensor i acusacions particulars, ja que requereix prova perquè hi hagi una sentència condemnatòria.





La sessió d'aquest dilluns s'ha centrat en les qüestions prèvies i en l'interrogatori de l'acusat, que ha reconegut els delictes de què se l'acusa "sense gènere de dubtes", segons els advocats presents a la compareixença.





Davant del reconeixement, s'ha renunciat a una part de la prova testifical. Les parts del procés han dirimit a la vista sobre la responsabilitat civil per calcular les quantitats a lliurar a cadascun dels perjudicats.





A la pericial, compareixeran psicòlegs que han tractat el pederasta per certificar que pateix una desviació, cosa que suposarà una atenuant a la pena a imposar en la sentència que es dicti.





La majoria dels menors estan representats pel fiscal, mentre que n'hi ha tres que porten la seva pròpia acusació particular. Un dels advocats, el lletrat Santiago Seijas, ha relatat com hi ha la família del menor que representa i el trauma que els ha generat aquesta situació.





" És força dur per a tota la família i per al xaval ", ha comentat l'advocat, que porta el cas d'un noi que va patir abusos amb 14 anys i pel qual sol·licita a l'acusat una condemna de quinze anys de presó.





El lletrat creu que hi podria haver errors perquè els abusos a què van ser sotmeses les víctimes es dilataran en el temps, des del novembre del 2015 fins al setembre del 2018, entre ells el control parental, l'adolescència que travessaven les víctimes i la pròpia manipulació del pederasta.





En instrucció, va admetre els abusos i patir una malaltia, per la qual cosa va requerir sotmetre's a una rehabilitació. "Des del principi, ha mostrat intenció de rehabilitar-se", ha subratllat Seijas.





El judici se celebra a porta tancada i s'estendrà durant uns quants dies. Després de concloure aquesta primera sessió, un dels advocats ha manifestat que estan "satisfets" amb la confessió de l'acusat i les mostres de penediment.





ÚS D'INSTAGRAM





La Fiscalia subratlla que a través de xarxes socials com ara Instagram, de grups de WhatsApp, "o altres de naturalesa semblant", JASS contactava amb menors de 16 anys amb la intenció de mantenir contactes sexuals de diferent naturalesa amb aquests.





En algunes ocasions, es feia passar per una noia menor d'edat anomenada Lorena amb qui els menors mantenien converses de naturalesa sexual.





Un cop guanyada la seva confiança, els enviava fotos i vídeos d'una noia menor d'edat nua i masturbant-se i alhora, "amb ànim libidinós" , sol·licitava als menors que li enviessin fotos i vídeos nus i masturbant-se, "els quals accedien a la sol·licitud de l?acusat sota l?engany d?estar parlant amb una noia menor d?edat".





TROBADES SEXUALS





Un cop consolidat l'engany, en algunes ocasions va buscar mantenir una trobada sexual amb els menors a qui els proposava fer un trio amb ella i amb un suposat amic seu "que seria el mateix acusat". D'aquesta manera aconseguia embaucar-los "aprofitant-se de la falta de maduresa de les víctimes, totes menors de 16 anys".





Més endavant, en el transcurs de les converses esmentades l'acusat passava a sol·licitar-los de manera "molt insistent" que quedessin directament amb aquest amic per mantenir relacions sexuals amb ell si és que volien quedar amb Lorena.





D'aquesta manera aconseguia doblegar la voluntat de les seves víctimes, "arribant fins i tot en alguns casos a oferir diners o regals als menors perquè hi accedissin". Més d'una vegada la seva tàctica va tenir l'èxit desitjat ja que els menors van accedir a mantenir sexe consentit amb JASS





En el transcurs d'aquestes cites, "els menors i els acusats es masturbaven mútuament, es feien fel·lacions i fins i tot en alguns casos l'acusat els arribava a penetrar".





Altres vegades l'acusat es presentava en xarxes socials com un jove menor d'edat, aconseguint d'aquesta manera també embaucar alguns menors de 16 anys amb els quals s'intercanviava missatges de naturalesa sexual i arxius fotogràfics i de vídeo on tant l'acusat com els menors exhibien els seus genitals i es masturbaven.





A través d'aquesta via l'acusat també els proposava quedar per mantenir una trobada sexual, en alguns casos oferint-los diners o regals perquè realitzessin aquestes pràctiques sexuals, aconseguint-ho de vegades en què els menors accedien a mantenir relacions sexuals consentides amb l'acusat.





En altres casos l'acusat es presentava directament davant dels menors com un home gran d'edat, "aconseguint també d'aquesta manera guanyar-se la confiança dels menors i mantenir amb ells un intercanvi de missatges de naturalesa sexual i fotos i vídeos on tant el acusat com els menors apareixien nus i masturbant-se, proposant-los de manera insistent concertar una trobada sexual, que en algunes ocasions tenien lloc, mantenint els menors relacions sexuals consentides amb l'acusat”.





De cara a l'interrogatori dels menors la Fiscalia interessa l'adopció de les mesures previstes a la Llei d'Enjudiciament Criminal per evitar "la confrontació visual amb l'acusat utilitzant qualsevol mitjà tècnic que faci possible la pràctica d'aquesta prova, tal com la vídeo conferència o altre sistema similar que permeti la comunicació bidireccional i simultània de la imatge i so".