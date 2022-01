La Fiscalia arxiva quatre denúncies a Aragonès i Cambray pel 25% de castellà

Pere Aragonès @ep





La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat quatre denúncies de diferents associacions probilingüisme que van presentar contra el president del Govern, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , per suposadament incomplir la sentència que obliga que el 25% d'hores lectives siguin en castellà.





En un decret d'aquest dilluns, el fiscal uneix les quatre denúncies pels mateixos fets i les arxiva perquè no considera que hi hagi cap delicte per investigar.





Els denunciants atribuïen a Cambray els presumptes delictes de coaccions, prevaricació i discriminació en la prestació d'un servei públic, i una altra també atribuïa a Aragonès suposada desobediència al TSJC.





En concret, una denúncia de l'Assemblea per l'Escola Bilingüe (AEB) feia referència als pares d'una alumna de l'escola Turó de Drac, a Canet de Mar (Barcelona) , que van demanar a la Conselleria aplicar la sentència del TSJC 25% de castellà de manera cautelar.





La mateixa denúncia explica que l'escola va convocar els pares de tot l'alumnat a una reunió per explicar aquestes mesures, i alguns van crear un perfil de Twitter en què mostraven la seva disconformitat amb la mesura judicial, i l'AEB creu que això era "parteix d'una estratègia" de la Generalitat per evitar aplicar la sentència.





També segons la denúncia de l'AEB, la decisió del tribunal va tenir "una reacció hostil" de la Generalitat i atribueix als tuits d'aquest perfil que van crear pares i mares d'alumnes el presumpte delicte d'amenaces a testimonis d'un procediment judicial . la Fiscalia descarta.





Una altra denúncia ja arxivada, presentada per Parlem Espanyol, esmenta la carta que Cambray va enviar als directors d'escoles quan la sentència del TSJC va passar a ser ferma, i volia imputar el conseller per prevaricació pel contingut d'aquesta carta.





La tercera denúncia arxivada, de Manos Limpias, feia servir la mateixa carta per atribuir tant a Cambray com a Aragonès els presumptes delictes de desobediència, coaccions i amenaces.

L'última denúncia al·legava "cap col·legi" de Catalunya ha aplicat la sentència del TSJC, cosa que inferia un presumpte delicte de desobediència que atribuïa a la Generalitat.