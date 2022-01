VÍDEO: Ramaders assalten l'Ajuntament de Llorca "al més pur estil trumpista"

Captura de pantalla de les imatges de l'assalt @twitter





Una trentena de ramaders han irromput, a primera hora d'aquest dilluns, a l' Ajuntament de Llorca on s'havia de celebrar el ple corresponent al mes de gener. Els ramaders volien evitar que s'aprovés una moció presentada per l'equip de Govern local en què s'inclouria, al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), una modificació que, segons els manifestants, suposaria paralitzar la implantació de nous encebadors o l'ampliació dels que ja hi ha existents.





El coordinador de Podem a Múrcia, Javier Sánchez Serna, ha afirmat que l'assalt s'ha produït "al més pur estil trumpista".









Segons fonts municipals, prop d'una trentena de manifestants haurien saltat el cordó de seguretat de l'Ajuntament i haurien irromput als minuts previs a la celebració del ple . La mateixa font han indicat que s'han viscut moments de tensió ja que el clima de les protestes ha anat creixent i per això efectius de Policia Local i Nacional han hagut d'intervenir per desallotjar els manifestants.





La Junta de Portaveus municipal i representants d'Adespo Lorca mantenen una reunió on estan valorant la retirada de la moció o la seva modificació. El clima de tensió ha començat dilluns a primera hora quan diversos tractors han paralitzat el centre de la localitat lorquina. Amb aquest acte pretenien que el ple no debatés la moció que afecta el sector ramader local, segons han confirmat les mateixes fonts.