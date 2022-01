Les vacunes generen una resposta cel·lular immunitària efectiva contra Òmicron

Vacuna Covid-19 @ep





Dos estudis publicats per investigadors del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) , publicats a la revista 'Frontiers in Immunology', donen suport a la idea que és improbable que les variants del SARS-CoV-2 puguin eludir l'acció de les vacunes contra la COVID-19.





Segons expliquen els autors, el SARS-CoV-2 hauria de mutar moltíssim més del que ho està fent fins ara, i de manera molt diferent de l'observada, per plantejar un possible escenari on les vacunes no oferissin una bona protecció intervinguda per la resposta immune cel·lular.





El primer treball, publicat a finals del mes de novembre i signat per Francisco Diez-Fuertes, Michael J. McConnell, Antonio J. Martin-Galiano i Daniel López, tots ells científics del CNM-ISCIII i els dos darrers autors principals del treball, conclou que la resposta immunitària dels limfòcits T citotòxics generada per les actuals vacunes és prou potent i variada com per respondre de manera efectiva contra les diferents variants del virus.





Mentre que el segon treball, que acaba de publicar-se i està realitzat íntegrament per Daniel López, també firmant a la feina anterior, suggereix a més que la protecció immunitària cel·lular citotòxica i auxiliar generada per les vacunes disponibles no es veu afectada per la variant Òmicron.





Les formulacions actuals de totes les vacunes davant de la COVID-19 es basen en la seqüència de proteïna de l'espícula original del cep denominat 'Wuhan-1' , però contínuament i cada vegada més es detecten noves variants i subvariants del SARS-CoV -2 que acumulen mutacions davant d'aquest cep original. Els canvis que es van produint en la seqüència d'aminoàcids de la proteïna de l'espícula present als virus poden afectar diverses etapes del cicle replicatiu i, potencialment, podrien modificar l'eficàcia de la resposta immunitària.





L'article publicat aquesta setmana ha analitzat el possible impacte de les mutacions presents a la variant Òmicron que podrien facilitar l'escapament del virus de les respostes immunitàries citotòxiques i auxiliars generades per les vacunes, en concret les associades als 551 al·lels de HLA classe I ja els 41 al·lels de HLA classe II més abundants a la població humana. Aquests al·lels del Sistema de l'Antigen Leucocitari Humà (HLA), que generen diferents proteïnes, són un indicador de la capacitat del sistema immunitari de desencadenar una resposta defensiva potent contra el virus.





Gràcies a una predicció computacional, el nou estudi ha confirmat una cosa que ja suggeria el treball publicat al desembre: aquests gairebé 600 al·lels, presents a més del 90% de la població humana, contenen suficients epítops de cèl·lules T sense mutacions d'escapament a les vacunes a la variant Òmicron. L'article anterior, dut a terme abans de l'aparició de la variant Òmicron, va centrar el seu estudi als 551 al·lels HLA classe I i va arribar a una conclusió similar analitzant altres variants prèvies del SARS-CoV-2.





Les conclusions mostren que per al conjunt de la població mundial, no hi ha evidències que la protecció intervinguda per la resposta cel·lular citotòxica generada amb la vacunació es vegi afectada de manera significativa per les variants emergents del SARS-CoV-2.