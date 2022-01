Anabel Pantoja confirma que ha trencat amb Omar Sánchez

Anabel Pantoja al casament amb Omar Sánchez @ep





Anabel Pantoja ha confirmat la seva separació d' Omar Sánchez al programa 'Sálvame' aquesta mateixa tarda. "És clar sí, hi ha ruptura", ha començat dient Anabel Pantoja, afirmant que entén que per a tothom pugui ser un "xoc", igual que ho ha estat per a elles durant els mesos en què ha estat valorant el seu futur.





" La decisió l'he pres jo ", ha confirmat la neboda d'Isabel Pantoja. Tots dos estan molt afectats per la situació, però Anabel reconeix que "ell ho està passant pitjor".





LES RAONS





Sorpresa majúscula la separació d'Anabel Pantoja i Omar Sánchez només quatre mesos després del casament; una notícia que avançava aquest diumenge 'Socialité' i que confirmaven, hores després a 'Viva la vida', Raquel Bollo - íntima de la influencer - i Alejandro Albalá , molt amic del surfer des que van coincidir a 'Supervivientes'.





Segons sembla, segons fonts properes, 'el cessament temporal' de la relació es deuria a un desgast en la relació i a problemes en la convivència, encara que Kiko Matamoros ha revelat que hi hauria terceres persones per part de la neboda d'Isabel Pantoja. " Un senyor s'ha creuat a la vida d'Anabel i ha perdut el cap ", apuntava el col·laborador, assegurant que existiria material gràfic de la sevillana amb el seu suposat amic especial que, segons es comentava al programa, podria ser el seu entrenador persona.





Una informació que Anabel, indignada, no trigava a desmentir a través de les seves xarxes socials, deixant clar que l'únic que l'uneix al seu entrenador és una íntima amistat i negant l'existència de terceres persones en la separació: "Després de totes les informacions donades. Em veig obligada per no perjudicar tres persones que tenen família, feina i vida, i no tenen res a veure en això. El meu entrenador i íntim amic és @javiipantoja i cap altre. Em veureu amb ell compartint entrenaments, sopars i moments com fins ara vaig fer públicament. Sense ser cap tercera persona perquè no existeix. Demano respecte per a tots"