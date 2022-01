ERC manté el rebuig a la reforma laboral: "El Govern s'ha enrocat"

Marta Vilalta @ep





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha insistit aquest dilluns que els republicans mantenen el seu rebuig a la reforma laboral perquè consideren que el Govern central no vol negociar-la: “El Govern s'ha enrocat, no vol negociar. No comptin amb ERC".





En roda de premsa, ha afirmat que ERC continua volent negociar amb el Govern per intentar millorar la proposta de reforma laboral, però ha criticat que el Govern de Pedro Sánchez "no es mou".





Per això, ha avisat que, si el Govern no està disposat a negociar per explorar quin marge de millora hi pot haver a la proposta, ERC no l'avalarà: "Si ells no es mouen i ens volen imposar un acord sense marge de millora, nosaltres no hi serem".





"Nosaltres estarem si hi ha possibilitat de negociar i possibilitat d'arribar a acords, fer-los públics i de millorar drets laborals. Si no, que pactin amb la dreta, amb Cs i amb l'establishment, que sembla que és ja el que tenen fet “, ha afegit.





Sobre les crítiques dels sindicats a ERC per no voler avalar la reforma laboral, Vilalta ha replicat que, segons ella, aquesta proposta es queda molt curta i que podria ser més útil per als treballadors, però ha dit que no volen criticar els sindicats sinó treballar amb ells per millorar les condicions laborals: “ Ens oferim als sindicats, volem treballar conjuntament perquè considerem que estem treballant pel mateix ”.





TAULA DE DIÀLEG





Preguntada per si hi ha una vinculació entre la reforma laboral i la taula de diàleg, la portaveu republicana ha argumentat que ERC aposta per arribar a acords sectorials al Congrés per millorar la vida de la ciutadania perquè hi ha un "marc global" en què el Govern es va comprometre a solucionar el conflicte català a la taula de diàleg.





Així, ha demanat al Govern reflexionar sobre aquesta qüestió i ha advertit: “ No té sentit tot allò que anem fent a nivell sectorial si no s'està avançant en el marc de negociació del conflicte polític ”.





També ha reclamat a Sánchez deixar de posar "excuses" per no reunir la taula de diàleg i dir clarament si ja no creuen en aquest procés de resolució del conflicte a través de la taula de diàleg.





"Aquí hi ha un compromís d'un procés de resolució del conflicte polític, que vol dir que és un procés on hi ha d'haver reunions preparatòries, contactes, reunions públiques quan hi hagi acords i cal anar avançant. És el que no s'està produint perquè el Govern de l?Estat només busca excuses i posen pegues", ha recriminat.





PAU JUVILLÀ





Davant la notificació de la Junta Electoral Central (JEC) que dóna un termini de cinc dies al Parlament per retirar l'escó al secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP, Pau Juvillà, Vilalta ha expressat el seu suport al cupaire i ha subratllat que estan "treballant per defensar els seus drets, defensar la sobirania del Parlament i poder plantar cara a aquesta injusta persecució".





Així mateix, ha assegurat que ERC "tanca files" amb el que decideixi la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per defensar l'escó de Juvillà i que tant els membres republicans a la Mesa com el grup parlamentari li donaran suport.





Per ella, la notificació de la JEC no canvia res perquè "no té capacitat ni competències per poder retirar-li l'escó" i que la retirada de l'escó l'hauria de dictaminar un tribunal.