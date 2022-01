L'OMS adverteix que hi ha "desenes de milers de tones" de deixalles mèdiques per la pandèmia de Covid-19

Màscara a terra @covid-19





Un nou informe de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) publicat aquest dimarts ha advertit de les "desenes de milers de tones" de deixalles mèdiques procedents de la resposta a la pandèmia de Covid-19 .





"Han sotmès a una enorme pressió als sistemes de gestió de deixalles sanitàries a tot el món, fet que suposa una amenaça per a la salut humana i ambiental i posa de manifest la necessitat urgent de millorar les pràctiques de gestió de deixalles", exposa el organisme sanitari al vostre document.





L'anàlisi de l'OMS basa les seves estimacions en les aproximadament 87.000 tones d'equips de protecció individual (EPI) que es van adquirir entre el març del 2020 i el novembre del 2021 i es van enviar per donar suport a les necessitats urgents de resposta a la COVID-19 dels països mitjançant una iniciativa conjunta d'emergència de les Nacions Unides. "S'espera que la majoria d'aquest equip hagi acabat com a residu", apunta l'informe.





Els autors assenyalen que això només proporciona una indicació inicial de la magnitud del problema dels residus de COVID-19. No té en compte cap dels productes de COVID-19 adquirits fora de la iniciativa, ni els residus generats pel públic, com les màscares mèdiques d'un sol ús.





Així, assenyala que s'han enviat més de 140 milions de kits de proves, amb un potencial per generar 2.600 tones de residus no infecciosos (principalment plàstic) i 731.000 litres de residus químics (equivalents a un terç d'una piscina olímpica), mentre que s'han administrat més de 8.000 milions de dosis de vacunes a tot el món, cosa que ha produït 144.000 tones de residus addicionals en forma de xeringues, agulles i caixes de seguretat.





"És absolutament vital proporcionar als treballadors sanitaris l'EPI adequat. Però també és vital garantir que es pugui utilitzar de manera segura sense afectar el medi ambient circumdant", ha destacat el director executiu del Programa d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan.





En l'actualitat, l'OMS adverteix que el 30% dels centres sanitaris (el 60% als països menys desenvolupats) no estan equipats per gestionar les càrregues de residus existents, i encara menys la càrrega addicional de COVID-19.





"Això exposa potencialment els treballadors sanitaris a lesions per punxades d'agulles, cremades i microorganismes patògens, alhora que afecta les comunitats que viuen a prop d'abocadors i llocs d'eliminació de residus mal gestionats a través de l'aire contaminat per la crema de residus, la mala qualitat de l'aigua o les plagues portadores de malalties", avisen.





"La COVID-19 ha obligat el món a reconèixer les llacunes i els aspectes descurats del flux de residus i de com produïm, utilitzem i rebutgem els nostres recursos sanitaris, des del bressol fins a la tomba. Un canvi significatiu a tots els nivells, des del mundial fins a la planta de l'hospital, en la manera com gestionem el flux de residus sanitaris és un requisit bàsic dels sistemes d'atenció sanitària intel·ligents des del punt de vista climàtic, als quals molts països es van comprometre a la recent Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i, per descomptat, una recuperació saludable de la COVID-19 i de la preparació per a altres emergències sanitàries en el futur”, ha dit la directora de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l'OMS, María Neira.





L'informe exposa una sèrie de recomanacions per integrar pràctiques de rebuig millors, més segures i més sostenibles des del punt de vista mediambiental a l'actual resposta a la COVID-19 i en els futurs esforços de preparació per a la pandèmia.





Entre elles, hi ha l'ús d'embalatges i enviaments ecològics, EPI segurs i reutilitzables (per exemple, guants i màscares mèdiques), amb materials reciclables o biodegradables; inversió en tecnologies de tractament de residus sense combustió, com els autoclaus; logística inversa per donar suport al tractament centralitzat i inversions al sector del reciclatge per garantir que els materials, com els plàstics, puguin tenir una segona vida.