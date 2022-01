Andorra aixeca la majoria de restriccions per a la contenció del Covid-19

Joan Martínez Benazet @ep





El Govern d' Andorra ha aprovat aquest dilluns l'aixecament de la majoria de mesures restrictives adoptades per contenir la pandèmia de Covid-19 , segons ha informat en roda de premsa aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.





La decisió s'ha pres veient l'evolució de la pandèmia, de caiguda progressiva del nombre de nous diagnòstics diaris, la baixa pressió sobre el sistema sanitari i hospitalari, i que des del 16 de gener passat la taxa de reproducció del coronavirus se situa per sota de 1.





D'aquesta manera, a partir d'aquest dimarts ja no serà obligatori l'ús de la màscara als espais exteriors, tot i que continuarà sent obligatòria als espais interiors.





La mascareta haurà de ser de tipus FFP2 per a esdeveniments esportius o culturals amb més de 300 persones a interiors, per visitar l'Hospital o els centres sociosanitaris i les cases pairals -llar del jubilat-.





Igualment es recuperen els aforaments al 100% a gimnasos, competicions esportives i actes culturals, balnearis, sales de jocs recreatius, establiments comercials, parcs infantils i transport públic.





SENSE LIMITACIÓ DE GRUPS





El mateix decret, que entrarà en vigor dimarts, aixeca la limitació dels grups, que fins ara no podien ser més de sis en espais interiors ni més de deu a l'aire lliure.





Aquesta mesura s'afegeix, per als bars i els restaurants, a la recuperació del 100% de l'aforament --eliminant les distàncies mínimes entre taules--, la possibilitat de consumir a la barra i dels horaris habituals d'obertura.





El sector del lleure nocturn es mantindrà encara tancat, encara que segons el ministre de Salut, es preveu que pugui reobrir, i amb poques limitacions, a partir de la setmana que ve, sempre que es mantingui la situació epidemiològica actual.





EL CERTIFICAT COVID





Presentar el certificat Covid seguirà sent obligatori on ja ho és, i Martínez Benazet ha explicat els canvis adoptats per Europa i que estableixen la caducitat d'aquest als 9 mesos de veure rebut la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 o de haver superat la malaltia.





Amb l'administració de la tercera dosi s'emetrà un nou certificat Covid, l'ús del qual té data de caducitat, segons el titular de Salut, sempre que no aparegui una nova variant.





En aquest sentit, i pel que fa a l'òmicron sigil·losa, s'ha confirmat la presència al Principat, encara que "no preocupa" perquè té un nivell d'agressivitat similar al de l'òmicron BA1.





ARRIBADA DE VACUNES INFANTILS





El ministre de Salut també ha anunciat, en la seva compareixença d'aquest dilluns, que l'arribada de vacunes infantils contra la Covid-19 s'espera també aquest dimarts.





D'aquesta manera, s'iniciarà la campanya de vacunació dels menors d'entre 5 i 11 anys, que com en el cas dels adults serà voluntària i seran els pares o tutors els que decidiran amb el pediatre referent si volen vacunar els fills.





La pauta completa és de dues dosis en aquests casos, o una si el menor ha passat la malaltia.

L'administració es realitzarà al centre de vacunació ubicat a l'antiga plaça de bous, davant de l'edifici administratiu del Govern, en horari de tarda --de 15h a 20h--.





Les famílies que vulguin que els seus fills siguin vacunats els hauran d'inscriure a la plataforma digital ---www.govern.ad/vacunacio--, i se'ls citarà mitjançant sms, com s'ha fet amb els adults.





Els menors han d'acudir al centre de vacunació acompanyats d'un adult.