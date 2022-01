Mor el director de cinema Roberto Pérez Toledo als 43 anys

El director Roberto Pérez Toledo - ACADÈMIA DE CINEMA





El director, guionista i productor canari Roberto Pérez Toledo ha mort als 43 anys a Madrid, segons ha informat l'Acadèmia de Cine. La seva mort ha coincidit amb la representació aquests dies de la seva primera obra de teatre, ' Manual bàsic de llengua de signes per trencar cors ', al Teatre María Guerrero amb producció del Centre Dramàtic Nacional.









El cineasta tenia previst participar aquest dilluns en una trobada a l'Acadèmia de Cinema que incloïa l'exhibició dels seus curts 'Vuelco', 'Los gritones', 'RotosS', 'Sí a todo', 'Tris', 'Admirador secreto', 'Taras', 'Amor de autor', 'Sempre que lo cuento', 'Hidroalcohólico' i 'Antes de la erupció'.





A més, la setmana anterior presentava al Centre Dramàtic Nacional 'Manual bàsic de llengua de signes per trencar cors' , una història d'amor entre dos nois amb discapacitat. "És una història sobre persones, no sobre persones amb discapacitat i sense discapacitat, on aquests dos personatges descobriran que el que els separa no és aprendre llengua de signes, sinó ser persones contradictòries", assenyalava llavors Pérez Toledo.





Segons va explicar llavors, l'obra era "una història sobre l'amor que ajuda a saber qui és cadascú, sobre fer-se gran i trobar el teu lloc al món sense que ningú et pressioni". "També parla sobre la identitat, sobre els armaris --que segueixen existint-- i sobre la gent que t'ajuda a esbrinar qui ets", apuntava.





Natural de Lanzarote, Pérez Toledo va estrenar el 2012 'Seis puntos sobre Emma', el seu primer llargmetratge com a director i guionista, amb el qual va guanyar diversos premis. Un any després va participar en el llargmetratge col·lectiu 'Al final todos moren' al costat de tres directors més i un any després va llançar la tv-movie 'Los raros amigos', convertida en un fenomen viral a la xarxa, on acumula més de 22 milions de visitats.





El 2017 va estrenar 'Com la escuma', la seva tercera pel·lícula en solitari. A més, ha estat director i guionista de més de 40 curtmetratges. Recentment va crear i va dirigir 'Amor superdotado', la primera sèrie de ficció espanyola per a Facebook Watch, i va rodar el llargmetratge 'Llocs als quals mai hem anat'.