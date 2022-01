Kamala Harris va passar a uns metres d'una bomba el mateix dia de l'assalt al Capitoli

Kamala Harris @ep





La llavors vicepresidenta electa dels Estats Units, Kamala Harris , va passar el 6 de gener de 2021 a pocs metres d'una bomba casolana col·locada a prop de la seu del Comitè Nacional Demòcrata a Washington, el mateix dia de l'assalt al Capitoli per partidaris del president sortint , Donald Trump , segons ha informat la CNN.





Harris va passar amb el seu cotxe molt a prop de la bomba artesanal, localitzada més tard, el dia en què simpatitzants de Trump van prendre a l'assalt el Capitoli per intentar evitar la certificació de la victòria de Joe Biden davant de Trump a les eleccions de novembre de 2020. .





Ja se sabia que Harris havia estat a prop de la bomba, però fins ara no es coneixia que la distància havia estat tan escassa. Les "múltiples fonts" esmentades per la CNN confirmen que Harris "va arribar a la seu del CND a Washington cap a les 11.30 hores (hora local) amb la seva comitiva a través del garatge que porta a l'aparcament on les forces de seguretat van descobrir la bomba".





Segons una font de les forces de seguretat, el Servei Secret "va revisar l'interior de l'edifici, la sortida, l'aparcament i les entrades abans que arribés" Harris i, després de la troballa, la vicepresidenta electa va ser "evacuada utilitzant una ruta alternativa allunyada" de la bomba".





Una segona bomba va ser descoberta a prop de la seu del Comitè Nacional Republicà, però més d'un any després no s'ha aturat cap sospitós.