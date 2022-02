Rússia intenta desestabilitzar Espanya a través dels ciberatacs i el suport a l'independentisme radical

El Kremlin @unsplash





La posició d' Espanya cap a Rússia ha estat tradicionalment influïda per la llunyania geogràfica i les relacions econòmiques de baixa intensitat. Espanya no té una política exterior específica cap a Rússia, sinó que la desenvolupa dins del marc de la UE i l' OTAN .





Tot i això, i tal com exposa el Reial Institut Elcano al seu informe 'Espanya al món el 2022: perspectives i desafiaments', l'interès dels espanyols per una política de la UE coherent cap a Rússia ha augmentat per quatre raons:





- La interferència de Moscou al referèndum de Catalunya i els seus vincles provats amb independentistes catalans radicals.





- Diversos ciberatacs a les institucions públiques espanyoles procedents de Rússia.





- Una creixent percepció que el Kremlin recolza gairebé qualsevol esdeveniment polític desestabilitzant (Brexit, campanya de Donald Trump, candidatures euròfobes a les eleccions legislatives de diversos Estats membres, campanyes de desinformació).





- L'annexió de Crimea i el suport –militar, econòmic, polític– als rebels prorussos a Ucraïna, així com al règim d'Alexander Lukaixenko a Bielorússia.





Els desafiaments de Rússia per a la UE són els d'Espanya i viceversa.







El Consell d'Afers Exteriors de la UE va aprovar el març de 2016 “ Cinc Principis Rectors de la Política de la UE cap a Rússia ” per enfrontar-se al llavors anomenat “desafiament estratègic més important”. El maig del 2021, l'Alt Representant Josep Borrell va reafirmar aquests principis en una senzilla consigna: push back, contain, and engage (fer retrocedir, contenir i comprometre's) .





Els principis rectors no són una estratègia, ja que la UE no té una visió comuna sobre quin tipus d'amenaça representa Rússia. Però ara com ara són l'únic instrument comú que té la Unió per articular les seves relacions amb Moscou.





Entre els reptes més importants per a la UE en la seva relació amb Rússia hi ha: la dependència energètica, la creixent rivalitat entre Brussel·les i Moscou als països que formen part de la Política de Veïnatge Oriental de la UE (Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, (Moldàvia, Ucraïna), i l'absència d'una estructura de seguretat i defensa europea.





Per al Kremlin hi ha una nova línia divisòria a Europa al llarg de la frontera occidental russa, conseqüència del fracàs dels països euroatlàntics en la creació d'un sistema de seguretat que inclogui Moscou. Mentre que la UE i Rússia no trobin una solució al problema històric d'una estructura de seguretat acceptable per als dos actors, la seva rivalitat continuarà i Rússia continuarà sent un repte i una amenaça per a la UE.





Aquesta rivalitat geopolítica creix als Balcans, Àfrica, Amèrica Llatina i el Pròxim Orient, però sobretot als països de la Veïnatge Oriental . A l'origen i el fonament hi ha la incompatibilitat de les formes en què Moscou i Brussel·les entenen la sobirania dels Estats de l'espai postsoviètic. Mentre que la UE dóna suport a la transició democràtica d'aquests països i subscriu els seus esforços per escapar-se de la influència desestabilitzadora russa, el Kremlin els reconeix una sobirania limitada, perquè formen part de la zona d'interès privilegiat. El futur de les relacions entre la UE i Rússia dependrà de la resolució de les crisis a Ucraïna i Bielorússia.