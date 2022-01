Gener del 2022, un dels inicis d'any amb menys víctimes mortals per violència de gènere des del 2013

El primer mes del 2022 s'han confirmat des del Ministeri d'Igualtat dues dones víctimes mortals de la violència de gènere, una xifra que situa aquest mes de gener entre els inicis d'any amb menys assassinades per aquesta xacra des del 2013.









Una dona de 38 anys assassinada a punyalades presumptament pel seu marit a la localitat de Tudela (Navarra), el 9 de gener passat; i una altra de 50 anys a Algarinejo (Granada) el 25 d'aquest mes, són les dues primeres víctimes mortals que el departament d'Irene Montero ha inclòs al butlletí d'estadístiques sobre aquest tema el 2022.





Es tracta d'una xifra que entra dins dels mesos de gener amb un nombre més baix d'assassinades des del 2013, segons les dades del Ministeri d'Igualtat.





Aquest any es van registrar 3 víctimes mortals per aquesta xacra el primer mes de l'any i, igual que el 2022, el 2015 també es van comptabilitzar dues dones assassinades per violència de gènere. En aquest període de temps, els mesos de gener del 2018 i 2021 són els que registren la xifra menor, amb una víctima cadascun.





Per contra, el primer mes del 2016 és el que ha registrat una xifra més gran de víctimes mortals per aquesta xacra: vuit. El segueixen els mesos de gener de 2014 i 2020, amb set dones assassinades a mans de les parelles o exparelles; mentre que el gener del 2017 i el 2019 es van comptabilitzar sis víctimes mortals per aquesta xacra.





Pel que fa als dos casos confirmats per Igualtat des de començament d'any, no hi ha fills menors d'edat, encara que el cas de Granada deixa dos orfes més grans de 18 anys. El Ministeri ha assenyalat, a més, que tampoc no havia registrat cap denúncia prèvia, de cap de les dues assassinades, per violència de gènere cap als seus presumptes agressors.





Amb aquestes dues dones assassinades per aquesta xacra són 1.128 les víctimes mortals de la violència dona des del 2003, quan es van començar a recopilar dades.