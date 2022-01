El consell d'alcaldes de Val d'Aran ratifica el suport a la candidatura dels JJ.OO.

Vall d'Aran @ep





El Conselh Generau d'Aran ha assegurat aquest dilluns que el consell d'alcaldes de la Val d'Aran va ratificar divendres el seu suport "a la candidatura dels Jocs Olímpics (JJ.OO) d'Hivern als Pirineus per al 2030".





"Som conscients que una oportunitat d'aquestes dimensions ajudaria a generar l'impuls en el desenvolupament social i territorial que el Pirineu necessita per projectar-se com a territori de referència", ha assegurat la síndica, Maria Vergés, segons un comunicat del Conselh Generau d' Aran.





La síndica ha afegit que la candidatura també és una oportunitat per demostrar la capacitat, "no només per organitzar esdeveniments d'aquestes característiques, sinó també per innovar i millorar la qualitat de vida" de les persones que viuen a la vall.